〈5G論壇〉中華電：5G是資費轉折點 將使電信業發展重回健康軌道

中華電 (2412-TW) 技術執行副總林國豐今 (2) 日出席 5G 論壇時表示，隨著 5G 即將商轉，將是通訊的轉折點，其中資費訂定將使台灣通訊走回健康產業，以韓國為例，4G 吃到飽約 2300 元、5G 吃到飽約 2100-3400 元，未來的策略將是發展成功與否的關鍵。

韓國 4 月開放 5G 後，用戶數已來到 300 萬戶，是全世界最多 5G 戶數最多的國家，光是韓國就占全球整體戶數 8 成以上，而美國終端用戶數，截至今年第 2 季，僅售出 2.9 萬套，5G 熱烈程度遠低於韓國。

林國豐解釋，策略是重要的一環，韓國是從國家到地方全員一同推動 5G，美國 5G 則採用 28GHz 及 39GHz 毫米波頻段，由於涵蓋範圍不夠大、用戶體驗不佳導致抱怨不斷，加上終端產品種類少，均造成反映不熱絡。

資費方面，林國豐指出，5G 推出將是行動通訊轉折點，因此資費如何設計，讓台灣通訊轉向健康的產業，是該審慎面對的問題，以韓國資費為例，目前韓國採用流量分級收費，8-9GB 月租費約 1444 元，主打吃到飽不降速的方案，月租 2101 元起，最高至 3414 元，儘管台灣跟韓國投資金額差距不遠，但資費卻相差甚遠。

林國豐表示，未來 4G、5G 會偕同運作，尤其第一代基地台設備價格高、性能不足，因此會分階段建置基地台，將先以人口密集區為優先覆蓋熱點區；一般都會區、室內重要場所則採 4G+5G；郊區則先提升 4G 網速，擇點布建 5G，另外，目前終端應用以手機為主，未來手機須具備雙連結，可同時連結 4G 與 5G。