台股盤前─「雙P加一C」表現 為大盤止跌首要觀察多頭指標

台北股市在度過「米塔」中颱帶來的風雨之後，2019 年的第 4 季演出在今 (1) 日起上秀，證券分析師張陳浩指出，台股大盤因乖離過大，目前所看的支撐在 10700 點的季線及半年線附近，所包括近遭摜殺的 PCB、PA 及 CCL 族群能否快速止跌，為大盤首要觀察多頭指標。

同時，張陳浩也點出，另一可能成為大盤電子類股資金移轉的重要標的包括最領先下跌的工具機。、矽晶圓、被動元件及整流二極體族群，在領先下跌已 1 年，在籌碼沈澱整理已一段時間且就股價表現來看，已逐步完成打底完成走勢，也可能成為現階段資金在第 4 季暫時停泊的重要標的。

就今晨美股的最新收盤數據來看，華爾街結束不穩定的第 3 季，美中高層級談判即將展開，美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 相繼澄清，讓中企下市的消息是假新聞，蘋果與 Nike 領軍，道瓊上揚近 100 點，晶片業回暖在望，激勵費半指數收高。

收盤美盤，道瓊上漲 96.58 點，或 0.36%，收 26916.83 點。那斯達克指數上漲 59.71 點，或 0.75%，收 7999.34 點。標普 500 指數上漲 14.95 點，或 0.50%，收 2976.74 點。費城半導體指數上漲 15.88 點，或 1.03%，收 1558.75 點。蘋果 CEO 庫克指出，蘋果新機 iPhone 11 開盤銷售強勁，而摩根大通上調了出貨量預測，並將蘋果目標價從每股 243 美元上調至每股 265 美元。

但就台股大盤的走勢來看，台股集中市場 27 日收周線及月線，就周 K 線來看，周線連 5 紅而在上周收黑 K，張陳浩指出，台股在歷年 9 月、10 月及 11 月表現相對脆弱，如去年 10 月台股即為集中市場加權股價指數跌破 10000 點的一個月份，台股繼 5 月及 7 月的出現周線連 3 黑之後，可能在 10 月還要重演周線 3 連黑的走勢，建議投資人在今年 12 月之前耐心、保守操作，持股比例約 5-6 成。

而投顧業者指出，現階段選股以籌碼和線型優先，操作心態上著眼在業績股低接，包括 5G 概念的電子元件股

在重要市場消息部分，媒體報導蘋果 iPhone 11 系列新機成本拆解報告出爐，蘋果 iPhone 11 在新機首度採用 3 鏡頭模組，因鏡頭數量增加、模組難度提高，使得鏡頭模組成本首次超越顯示器，占新機成本 15%，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等光學廠躍居 iPhone 最重要的零組件供應角色，業績吃香。

依照國外機構最新拆解報告，iPhone 11 系列最高規格的 512 GB iPhone 11 Pro Max 整體物料成本約在 490.5 美元，為蘋果美國官網報價 1449 美元的 33%，蘋果仍維持毛利率約 67%。而在所有零組件當中，三鏡頭模組要價 73.5 美元，占新機總成本 15%，超越過往的顯示器和處理器比重，是 iPhone 有史以來，首次鏡頭模組成為最貴的零組件。