台股盤中—台積電續創高 蘋概、被動元件敲邊鼓 大漲逾百點

台股今 (1) 日在台積電續創新高，加上蘋概、被動元件衝鋒下，盤中反彈逾百點，一舉收復 10900 點，再挑戰前波新高，今日估量也放大至 1600 億元。

觀察今日蘋概三王表現，台積電盤中漲逾 2%，最高登上 280 元，續創上市新高；大立光也有 2% 左右漲幅，不過，鴻海午盤前下跌約 1%，表現低迷。

在雙王領軍下，蘋概股發動攻勢，機殼廠可成盤中大漲 6.8%、鎧勝 - KY 也漲近 5%，軟板廠臻鼎 - KY 拉出半根漲停，鏡頭廠玉晶光也漲逾 4%，美律也上漲 3% 以上，整體族群表現強勢。

除蘋概股外，被動元件再傳缺貨消息，國巨今日盤中大漲逾 9%、華新科漲逾 8% 帶動下，族群股全面上攻，禾伸堂亮燈漲停重回百元大關，奇力新、信昌電午盤漲約 6%，富致、九豪大漲半根漲停，達方、光頡、智寶、興勤等均同步走揚。

在資金流向電子族群下，傳產族群走弱，自行車雙雄今日重挫，美利達下跌逾 7%、巨大也下挫半根跌停，另外，紡織相關豐泰、水泥雙雄台泥、亞泥，以及鋼鐵股中鋼、大成鋼，午盤前股價均在平盤下震盪。

法人分析，目前雖然向上挑戰萬一壓力仍大，但台股基本佳，加上隨著新款 iPhone 銷售優於預期，可望支撐相關個股表現，接下來即將公布 9 月營收以及第 3 季財報，可關注基期較低的中小型個股表現。