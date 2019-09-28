台股週線收紅止步 面板+蘋果兩大隱憂阻礙上攻

台股本週開高走低，週線終止連 5 紅，投信表示，台股攻上 10900 點後停滯，盤勢主流電子股面臨蘋果新機亮點不如預期、面板營運有壓等兩大隱憂，指數第 4 季重拾漲勢與否，看多頭追價意願，與利空消息面能否獲得消化。

台股受美股漲多拉回，加上投信季底結帳，部分漲多個股修正拉回，僅靠少數權值股支撐，上市公司總市值也跌回 32 兆元；資金動能部分，外資從連 14 買轉為過去 2 個交易日連 2 賣後，27 日又轉買超 22.36 億元，統計近一周買超 18.04 億元，9 月以來買超近 900 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，大盤近期進入高檔震盪，就連過去盤面亮點 5G 相關與華為供應鏈，近期也陷入高檔震盪格局，導致盤面缺乏較強的亮點支撐盤勢。

廖哲宏認為，大盤先前受外資買盤回籠而回升，但指數已近高點套牢賣壓區，想要繼續上攻必須有更多利多支撐與籌碼買進，蘋果新機銷售仍有待觀察，大盤短期恐陷區間震盪盤整機率。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪也認為，蘋果新機亮點不多，短期市場不看好銷量，讓近期相關概念股陷入多空拉鋸。

另外，面板大廠在美國存託憑證下市，及日韓面板廠面臨虧損與尋找買家的壓力，反應面板產業的險峻與風險，部分產業有長期供過於求的壓力，須多加留意消息面對市場衝擊。

林彥豪仍看好台股具備基本面與籌碼面優勢，研判加權指數雖屆臨前波高點後拉回，但仍看好第 4 季可望呈現區間狹幅向上整理。