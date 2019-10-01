美股盤後 — 費半漲逾 1%！ iPhone銷售開局強勁蘋果大漲

週一 (30 日) 華爾街結束不穩定的第三季，美中高層級談判即將展開，美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 相繼澄清，讓中企下市的消息是假新聞，蘋果與 Nike 領軍，道瓊大漲近 100 點，晶片業回暖在望，激勵費半指數收高。

週一 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 96.58 點，或 0.36%，收 26916.83 點。

那斯達克指數上漲 59.71 點，或 0.75%，收 7999.34 點。

標普 500 指數上漲 14.95 點，或 0.50%，收 2976.74 點。

費城半導體指數上漲 15.88 點，或 1.03%，收 1558.75 點。

標普 11 大板塊僅能源與金融股下滑，資訊科技、醫療保健和非必需消費品股領漲。(圖片：Finviz)

看好蘋果新機銷量預期，摩根大通上調蘋果目標價格，從每股 243 美元上調至每股 265 美元，以上週五收盤價計算，隱含升幅達 21%。蘋果 (AAPL-US) 週一股價大漲 2.35%，領漲道瓊指數。

Netflix (NFLX-US) 上漲 1.73%；臉書 (FB-US) 上漲 0.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.39%。

儘管全球晶片銷售又一個月下滑 2 位數，Susquehanna Financial 與 Oppenheimer 等多家分析師發布供應鏈觀察，顯示晶片業出現改善的跡象，特別是適度補充庫存，伺服器似乎在 2020 年第一與第二季將有適度回暖。

安森美 (ON-US)、恩智浦 (NXPI-US) 與思佳訊 (SWKS-US) 領漲，漲逾 2%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.48%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.34%；AMD (AMD-US) 上漲 0.94％。

台積電 ADR (TSM-US) 亦大漲 2.13%，成為台股 ADR 獨強個股。日月光 ADR (ASX-US) 下滑 0.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.81%。

金融股同步收低，富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.53%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.61%；摩根史丹利 (MS-US) 下跌 0.40%；高盛 (GS-US) 下跌 0.83%。

沙國的產能已經自 9 月初遭攻擊後完全恢復，能源股隨油價同步走低，埃克森美孚大跌 1.22%，抑制道瓊週一漲幅。

焦點個股

德國製藥巨擘默克 (Merck) 與英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 週一宣布卵巢癌治療取得重大突破，將藥物 Lynparza 加入 bevacizumab 能降低患者死亡風險。默克 (MRK-US) 週一大漲 1.53%，為道瓊成分股表現最佳的個股。

隨著中企在美下市消息接連被白宮否認，中概股回春，百度 (BIDU-US) 與京東 (JD-US) 漲逾 1.40%，阿里巴巴 (BABA-US) 漲逾 0.75%。

華爾街分析

今年市場強勁上漲，但大部分漲幅來自第一季，而明顯的停滯期始於 7 月下旬，第三季漲幅為今年迄今最低，由於擔心中美之間的全面貿易戰，歐洲萎靡不振以及川普彈劾案。

道瓊指數和標普 500 成份股第三季均上漲超過 1%，創連續三個季度增長，那指則下跌 0.1%。

BCA Research 首席美國投資策略師 Doug Peta 在一份報告中稱：「美國經濟基本面依然強勁，但投資者的不安情緒導致股市隨著新聞頭條起伏波動。美中貿易戰仍是全球經濟面臨的最大風險，也是投資者擔憂的主要來源。」

美國 9 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 驟跌至經濟萎縮區間，報 47.1，遜於預期的 50.2。Bleakley Financial Group 首席投資長 Peter Boockvar 警告，美股在即將來臨的財報季，可能成為危險地雷區，因企業開始感受到全球經濟放緩帶來的壓力。