半導體銷售未見復甦 但分析師轉趨樂觀：見底了

半導體類股週一 (30 日) 上漲，原因是儘管全球晶片銷售連續一個月出現兩位數下降，但部分分析師報告了改善市場狀況的訊號。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 週一表示，根據最近一次亞洲之行的觀察，他對晶片產業已見底持謹慎樂觀的態度。

Christopher Rolland 說道：「儘管仍然參差不齊，但亞洲供應鏈中的大多數人都表示第 4 季有所改善，並且普遍認為可能會觸底。」

Christopher Rolland 指出：「儘管大多數人預期復甦會有所放緩，但有些人則期望適度的庫存補充可協助潛在的明年上半年復甦。關稅也不再是問題，因為大多數 OEM 廠已將其所需的許多製造業務移至中國境外。」

Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 也表示，基於他對亞洲的訪問，復甦的氣氛顯得謹慎，「總體而言，第 3 季和第 4 季保持一致，但鑑於宏觀因素和美國與中國貿易的不確定性，總體基調仍持謹慎態度，」

Rick Schafer 認為：「後者問題正在推動向更區域性供應鏈的過渡，從而增加了物流方面的不利因素和庫存風險。在關鍵的終端市場，下半年伺服器似乎較上半年以及邁入 2020 年前顯示出適度的改善，雲端市場的更好趨勢抵銷了企業持續疲軟的局面。」

費城半導體指數 (SOX-US) 週一上漲 1.03%，收於 1558.75 點，今年來上漲 35%，較 9 月 12 日創下的歷史新高低約 4%。

相比之下，週一美股大盤上漲不到 1%。全年，道瓊工業平均指數上漲 15%，標準普爾 500 指數漲幅近 19%，納斯達克綜合指數漲幅近 21%。

儘管業界觀察家一直寄希望 2019 年下半年出現復甦，但與強勁的 2018 年相比，銷售似乎仍然疲軟。Instinet 分析師 David Wong 週一表示，半導體產業協會 (SIA) 的數據顯示，8 月全球銷售額同比下降 16%，這表明「仍處於嚴重的半導體低迷時期」。

Wong 說：「我們認為，這些數字幾乎沒有顯示出復甦的跡象，但可能表明底部已經出現了一定的穩定。」他補充說，就美光 (MU-US) 的例子來說，記憶體晶片市場似乎仍然「非常疲軟」。

早在 5 月，分析家就認為該產業正面臨 10 年來最嚴重的下滑，全球市場萎縮 7.4% 至 4462 億美元，而 2009 年時則下降 11%。Wong 甚至更悲觀地預測銷售量跌幅將再擴大至 15%。

SIA 報告指出，2018 年全球銷售額達到創紀錄的 4688 億美元，年度出貨量首次超過 1 兆顆。

預計 SIA 將於本週稍後發布 8 月數據。SIA 在 9 月初的報告中說，全球晶片銷售在 7 月連續第 7 個月同比下降。

在整個類股中，英特爾 (INTC-US) 股票上漲 1.48%；安森美半導體 (ON Semiconductor) (ON-US) 上漲 2.84%；Skyworks Solutions Inc. (SWKS-US) 上漲 2.30%，台積電 (TSM-US) (2330-TW) 上漲 2.13%。

Nvidia Corp. (NVDA-US) 上漲 1.3%，AMD 上漲 0.94%。

在週一的少數下跌個股中，高通公司 (QCOM-US) 下跌 0.46%，而 Monolithic Power Systems Inc. (MPWR-US) 下跌 0.63%。