〈限美對陸投資〉陸外交部轟：美中經濟脫鉤 必損兩國

美國財政部 28 日否認考慮撤銷中企上市資格，對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週一 (30 日) 亦澄清，擬陸企從美下市是假新聞。中國外交部發言人耿爽週一則回應，強行讓中美經濟脫鉤，勢必損害兩國利益。

對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅週一接受媒體訪問時表示：「上週五的報導… 我讀得比原來仔細多了，其中有一半內容以上是高度不精確的，或者說是完全錯誤的。」

納瓦羅感嘆：「真是不負責任的新聞報導！我們現在面臨的問題是…… 這些壞消息把好消息蓋過了。」

納瓦羅：「這個報導充滿了不準確的地方，就真相而言，美國財政部的聲明才是準確的。」

多家外媒上週五 (27 日) 引述消息人士透露，川普政府正討論限制美國對中國實體的投資，包括可能撤銷中企在美國證券交易所的上市資格、限制美國政府養老基金投資中國，並對美國企業管理的指數納入中國企業設定上限。

美國財政部發言人 Monica Crowley 在一封電子郵件中回應：「川普政府目前沒有考慮撤銷中國企業在美國證券交易所上市的計畫。」

週一中國外交部發言人耿爽對此表示，搞極限施壓，甚至企圖強行讓中美經濟 “脫鉤”，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，引發金融市場動盪，危及國際貿易和世界經濟的增長。

他呼籲美方，深化美中的經貿與財金合作，與中方一同以建設性的態度，尋求解決 (貿易) 問題的辦法。