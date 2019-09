確認！美ITC宣布接受格芯申請 對台積電、聯發科等啟動337調查

週四 (26 日),美國國際貿易委員會 (USITC) 決定對半導體設備及下游產品 (Certain Semiconductor Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof) 發起 337 調查,廠商名單涉及台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US)、Google (GOOG-US) 等公司。

ITC 決定發起之 337 調查案,是承自於先前美國格芯 (Globalfoundries) 於 8 月 26 日之調查申請。

格芯在 8 月 26 日時,依據《美國 1930 年關稅法》第 337 節規定向 ITC 申請侵權調查,格芯指控對美出口、在美進口和在美銷售的半導體設備及下游產品侵犯了格芯專利權,故請求 ITC 發起 337 調查,及尋求發布禁制令,阻止涉案產品進入美國銷售。

在這起格芯申請的 337 調查案中,主要涉及的半導體技術有 7 奈米、10 奈米、12 奈米、16 奈米、28 奈米等專利。

週四 (26 日) 美國 ITC 決定,將對以下廠商啟動 337 調查,廠商名單包括:台積電、聯發科、賽靈思、高通、Google、安富利 (Avnet)、貿澤電子 (Mouser Electronics)、Digi-Key Electronics、BLU Products、Motorola Mobility、中國 TCL 集團、中國海信集團、中國萬普拉斯科技有限公司 (One Plus) 等廠商皆在調查名單之中。