宜特上海子公司股權 全數轉讓予中國蘇試試驗集團

宜特 (3289-TW) 今 (27) 日宣布，經由董事會決議，將轉讓宜特 (上海) 檢測技術有限公司 100% 股權，給中國蘇試試驗集團股份有限公司，主要因美中貿易戰興起，為保持中立的第三方實驗室，以專注服務國際客戶，並強化供應鏈價值地位，

預估處分利益達新台幣 2.6 億元。

宜特表示，隨著美中貿易戰興起，歐美客戶對於在產品研發時期，驗證分析的保密需求增加，為維持立場中立，故將宜特 (上海) 股權移轉至蘇試，也為雙方保留未來後續合作的契機。

宜特指出，本次宜特 (上海)100% 股權的出售金額不超過人民幣 2.8 億元，據 IFRS 會計準則規定，預估宜特潛在處分利益約為新台幣 2.6 億元，今年年底前股權將轉移完畢。

此外，宜特在完成股權轉移後，宜特 (上海) 營收將不編入宜特台灣整體合併營收財務報表中，因其營收比重約為 10-20%，短期對營收將有些許影響，但長期而言，因驗證分析本業需求旺盛，對後續整體合併營收及獲利影響不大。

蘇試為環境與可靠性試驗設備及試驗服務的解決方案提供商，集團前身是蘇州試驗儀器總廠，目前已在深圳證券交易所創業板上市，在中國具有領先地位及發展實力，可望在取得宜特 (上海) 後，為中國上下游供應鏈帶來更完整的整合資源，有利其未來營運發展。