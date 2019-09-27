微軟新AI研發中心落成 總統：讓全球看見台灣研發能量

微軟 (MSFT-US) 今 (27) 日舉辦 AI 研發中心擴建落成記者會，除了因應營運規模擴建，也象徵微軟將加碼投資台灣 AI 產業研發聚落，微軟表示，未來將攜手產業夥伴，在台建立 AI 生態系，總統蔡英文也表示，感謝微軟加碼投資台灣，期待這座 AI 研發中心能成為下世代關鍵技術的重要推手，讓全球看見台灣的研發能量。

微軟去年才在台灣成立亞洲第一個 AI 研發中心，隨著營運規模擴大，今宣布搬遷至新辦公室，同時加碼投資布局台灣 AI 產業聚落，希望在軟硬體整合密不可分的 AI 時代，攜手軟硬體夥伴以 AI 協助台灣進行數位轉型。

蔡英文表示，微軟在電腦科技發展上具有相當重要的角色，很高興微軟看好台灣加碼投資，而今年也是微軟在台灣的 30 週年，象徵台灣與微軟相互扶持、共同奮鬥的歲月。

微軟 AI 研發中心執行長張仁炯表示，微軟 AI 研發中心聚焦 AI 技術研究及產業應用開發，未來將持續攜手台灣各大產業戰略夥伴，深入了解實際 AI 應用需求，協助台灣各產業運用 AI 升級轉型。

張仁炯表示，微軟將聚焦 3 大研發方向，電腦視覺、使用者意圖認知、AI 垂直產業應用，今也展示一系列 AI 技術應用，包含臉部辨識解鎖系統 Windows Hello、3D 防偽檢測技術、以及開發中的文字辨識技術「視覺文字智慧」。

微軟新 AI 研發中心坐落於信義區，辦公場域更結合天燈等台灣在地化設計與永續建材，將台灣獨特的人文風景帶進微軟企業文化中，目前台灣微軟員工約 600 位，其中 595 位都是台灣人，微軟人才培育計畫參與人數也已超過 1800 人。