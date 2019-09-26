季底結帳賣壓轉強 三大法人連2賣 自營商9月已賣超逾136億元

台股加權指數今 (26) 日終場收在 10871.99 點，下跌 1.7 點，成交值略放大至 1134 億元，10900 點關卡得而復失，三大法人在集中市場呈現連 2 賣，雖賣超金額不大，單日合計賣超 20.9 億元，不過，自營商積極賣超，9 月以來已賣逾 136 億元，須留意法人季底的結帳壓力。

三大法人今以自營商賣超最多達 14.2 億元，呈現連 2 賣，外資賣超 10.3 億元，也是連 2 賣，僅投信買超 3.63 億元。

法人指出，自營商自 9 月 6 日以來 14 個交易日，賣超共 13 個交易日，雖在 9 月 24 日中斷連續賣超，但單日僅買超 2.04 億元，合計 9 月以來賣超逾 136 億元，季底結帳意味濃厚，本月底前雖多方格局延續可期，但仍不得大意來自內資的結帳壓力。

觀察今日外資買賣超，買超前 10 大標的分別有華新科、台積電均超過 5000 張，臺企銀、台泥逾 4500 張，國巨、寶成和永豐金均超過 3500 張，元大 S&P 原油反 1 和華新逾 3000 張，廣達也獲買近 3000 張。

而外資今日賣超最多為友達和群創，均超過 23000 張，京元電子、旺宏超過 15000 張，聯電、元大 S&P 原油正 2 超過萬張，台達電、燿華、元大金和瀚宇博逾 6000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有可成、美時和中美晶超過千張，正新、台積電、同欣電和中信金達 500 張以上，而華新科、新光金和開發金有 400 張以上的買單。

投信賣超前 10 大標的則有華通和元大滬深 300 正 2 超過千張，南亞科、聯詠、冠德、聚陽和京元電子 600 張以上，健策、建準和兆豐金均達 400 張之上。