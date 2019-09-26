台股盤後─季底結帳壓力增開高走低 10900點得而復失

台股加權指數今 (26) 日開高走低，早盤以衝破 10900 點開出後，最高一度來到 10934.91 點，不過隨後翻黑，最低至 10856.96 點，終場收在 10871.99 點，下跌 1.7 點，成交值略放大至 1134 億元，法人指出，美國政局不確定性升高，且時序進入第三季季底結帳期，短線恐持續陷入震盪，暫以個股表現視之。

權值股方面，大立光、國巨漲幅均超過 3%，其中，大立光隨著各品牌手機導入更多個且更高階的鏡頭，加上家族股權集中閉鎖強調永續經營決心，受外資青睞，創波段高點，台積電、研華、廣達均穩在盤上。

而傳產權值股中，豐泰、和泰車、寶成、中租 - KY、台泥、台塑和正新同樣穩居紅盤。

強勢股方面，今日漲停股有 15 檔，其中有 7 檔成交量突破千張，包括佳邦、連宇、智伸科、擎亞、佑華、迅杰和勝德。

除了漲停股外，太欣、台通、信昌電、智寶和和進均漲逾半根停板，毅嘉、瑞昱和旺玖等漲 4% 上下，六福、漢唐、歐買尬、信邦、力山、日電貿和全台漲逾 3%。

法人指出，目前暫無較明顯強勢的族群，主要是個股表現。

統一投顧指出，從技術面觀察，台股在 9 月 18 日達到本波最高 10971 點之後，獲利賣壓出籠，壓抑指數呈現漲多拉回走勢，不過，月線於 9 月 23 日與季線和半年線黃金交叉向上，若量能可有效提升，指數可望再度上攻；惟須留意，美國眾議院啟動彈劾總統川普調查，政局不確定性升高，加上川普批准美軍部署中東，並加大伊朗制裁力道，地緣政治衝突短線升溫，恐不利市場投資氛圍。

元大投顧則認為，在月底之前仍有法人的作結帳行情，個股還是有表現空間，其中，在 5G 題材過熱轉區間整理後，可留意 WiFi6 的最新議題。