日本為分散LNG取得風險 將繼續投入100億美元援助開採

日本政府為擴大液化天然氣 (LNG) 的利用，日本官方與民間將共同投入 100 億美元 (約 1 兆日圓) 資金。這筆費用，將用於液化天然氣開採所需的廠房建設等方面。而這項金援行動，也將以來自官方與民間的資金，還有政策金融來作為主軸。

日前沙烏地阿拉伯的產油設備遭受攻擊，讓日本在能源的穩定供應方面產生疑慮。為減少對中東石油的依賴，打算在分散各國的液化天然氣開採方面，強化開採上的能力。

液化天然氣的產出國與消費國在 26 日齊聚一堂，召開了「LNG 產銷會議」。日本政府的經濟產業大臣菅原一秀作出了上述表示。在 100 億美元的金援方面，除了日本政府出資的國際協力銀行 (JBIC) 與日本貿易保險 (NEXI) 等，來自日本石油天然氣金屬礦物資源機構 (JOGMEC)、貿易商，還有金融機關的資金也都包含其中。這些錢也將用於廠房、液化天然氣接收站，還有發電廠的興建等。

日本為分散 LNG 取得風險 將繼續投入 100 億美元援助開採。(圖片：AFP)

近來，包含遭受美國制裁的伊朗，日本對於中東能源的依賴上，也出現愈來愈高的風險。日本約有 9 成的原油進口，依賴中東產原油。

根據國際能源總署 (IEA) 的統計數據，2017 年的原油淨出口市占中，中東就占了 6 成比例。不過在液化天然氣方面，中東只占了 2 成左右市占。全球的液化天然氣生產，還分散於俄羅斯、澳洲，以及非洲等地，在產地上相當多元。

為擴大利用，日本將靈活運用民間資金。由日本政府全額出資的日本貿易保險 (NEXI)，也將導入全新的貿易保險制度。利用全額保險來保障海外基金等機構投資人，在液化天然氣方面所作出的相關投資。

在 LNG 產銷會議中，預估亞洲的液化天然氣市場將有所擴大，因而打算在液化天然氣的接收技術與環境相關規定的整備上，培育 500 名的專門人才。而過去日本也在 2017 年的會議中，決定在 5 年內培訓 500 名人才，該項目標也將於近日內達成。而在此次會議中，也決定要再新增 500 人。

日本政府在 2017 年的 LNG 產銷會議中，就曾決議作出 100 億美元的支援。當時日本的三菱商事 (8058-JP) 也與荷蘭皇家殼牌集團等企業合作，決定出資加拿大的「LNG Canada」；三井物產 (8031-JP) 也參與俄羅斯大型天然氣生產商 Novatek 在北極圈的「北極 LNG 2」計畫。共於 4 個大型案件中，完成 100 億美元的援助目標。