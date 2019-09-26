央行寬鬆政策不斷 德銀CEO：工具將不夠應付經濟衝擊

德意志銀行 (Deutsche bank) 執行長 Christian Sewing 警告，全球央行使用過多工具，如今已沒有多少選擇，能夠減緩經濟風險帶來的衝擊。

2019 年國際銀行營運研討會 (Sibos) 昨 (25) 日於英國倫敦舉行，Sewing 在會上點出，歐洲央行 (ECB) 與美國聯準會 (Fed) 使用過多政策工具，若未來經濟危機真的爆發，央行將沒有足夠子彈應付。

由於市場對全球經濟增長放緩與通膨持續下滑感到擔憂，全球央行包含 ECB、Fed 皆重新轉向貨幣寬鬆政策。

本月中，ECB 和 Fed 接連宣布降息，ECB 下調存款利率 10 個基點，來到 -0.5% 的歷史新低，並宣布 11 月重啟量化寬鬆政策 (QE)；Fed 宣布將聯邦基準利率下調至 1.75% 至 2% 區間，以及超額準備金率至 1.80%。點陣圖 (Dot Plot) 顯示，預期今年 Fed 官員不會再降息。

Fed 9 月釋出之利率意向點陣圖 圖片：CME

他進一步稱，尤其在香港、中東等地發生一連串金融與地緣政治危機，全球宏觀經濟前景變得難以預測，經濟動盪的情況讓他更加擔心央行的後續行動是否足以支撐經濟。

Sewing 還特別將矛頭指向 ECB，稱其將利率推至負區間，與專家的意見背道而馳。

Sewing 表示，較少經濟學家認為這種利率降幅，足夠為經濟產帶來正面影響。「客戶表示，他們不會因為借款成本僅便宜 0.1% 就增加投資額」，他補充。