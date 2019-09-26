能源盤後—美庫存意外上升 連2週增加 沙國產能持續復原 原油收低

週三 (25 日) 交易，原油期貨收低，係因美國官方數據顯示，國內原油庫存連續兩週增加。報導稱沙國恢復大部分的原油產能，此點也同樣對價格產生壓力。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，上週美國供應量增加程度大於預期，但沒那麼悲觀、甚至有些看漲的煉製產品數據很大程度抵銷了供應報告帶來的衝擊。

國內原油產量小增 10 萬桶 / 日，到「再訪史上高點 1250 萬桶 / 日紀錄，這有點看跌，但在面臨沙國產能前景不確定之際，市場暫時能接受美國產量上升的事實。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 80 美分或 1.4%，收每桶 56.49 美元，為最前月契約 9 月 13 日以來最低收盤價，但脫離盤中低點 55.55 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 71 美分或 1.1%，收每桶 62.39 美元。

美國原油供應報告

EIA 週三公布，9 月 20 日止的一週，美國原油庫存增加 240 萬桶，為連續第二週上升。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師原預期上週原油庫存下降 19 萬桶，API 週二公布的數據則為上週原油庫存增加 140 萬桶。

此外，EIA 數據顯示，上週汽油庫存增加 50 萬桶、蒸餾油庫存下降 300 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原預期上週油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存下降 60 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.6252 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.9539 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.04%，收每百萬 Btu 2.502 美元，此契約週四收盤到期。

EIA 預計週四公布上週天然氣庫存數據，根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週天然氣庫存增加 930 億立方英呎。

沙國產能

外媒援引熟悉沙特 Aramco 公司營運狀況的消息人士報導，沙國已重建產能到 1130 桶 / 日的水準，自本月 14 日無人機攻擊原油加工廠與油田的事件中快速恢復。該產能水準已超過沙國 8 月估計產量，即 990 萬桶 / 日。

然而，由於 14 日遭受的破壞規模龐大，沙國快速重建產能的消息仍遭質疑，近日《華爾街日報》稱，Aramco 想完全恢復營運恐要耗費數月時間，甚至指出 Aramco 和承包商緊急協商，提高零件和修繕工作的價格，因該修復工作恐要耗費一年。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 分析師指出，「市場顯然懷疑沙國產能快速完全恢復的消息。不僅有專家評估，Aramco 進行一些不尋常的原油和產品交易談判，也助長了這種懷疑觀點。」

Tyche Capital Advisors 管理成員 Tariq Zahir 表示，「儘管如此，如果不是沙國發生這樣的情形，我們認為交易價格會更低，只要局勢沒有進一步緊繃或者生產中斷，我們認為原油還是會慢慢下跌，吐回市場上的溢價，因為在地緣政治風險度過後，需求前景相當疲弱，而且日益疲弱。」

川普遭彈劾

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (24 日) 正式啟動美國總統川普彈劾調查，主因大量民主黨議員譴責川普濫用職權，涉嫌施壓烏克蘭總統調查前副總統拜登之子。美國白宮週三公布 7 月電話的內容摘要。

Richey 認為，與彈劾調查相關的風險情緒和資金流動對能源造成些許壓力，但是伊朗願意返回談判桌來協商核子項目與美國制裁的消息更可能對石油產生壓力。

外媒週二報導，伊朗總統 Hassan Rouhani 表示，只要美國解除制裁，他願意協商如何小幅度修改 2015 核協。