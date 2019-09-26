〈華為AI論壇〉任正非再重申：已做好準備授權5G技術 希望對象是美國公司

週四 (26 日) 華為創辦人任正非出席主題為「創新、規則、信任」的 AI 對話論壇時重申，華為已準備好將 5G 網路再授權給其他單一公司，並且希望這個授權對象會是美國公司。

任正非週四 (26 日) 重申，華為可以將全部的 5G 技術，包括晶片設計、硬體和源代碼，授權給一個唯一的獨家被授權人，任正非表示，希望這個獨家被授權人會是一家美國公司，因為歐洲已有諾基亞、愛立信等實力相當的競爭對手，並不需要幫助華為的 5G 技術。

任正非表示，華為已經做好授權的準備，他也相信華為的 5G 技術授權給美國公司之後，能夠讓其他外國客戶相信華為的設備沒有安全漏洞，但是目前為止，還沒有出現有意願的買家。

任正非再次強調，華為授權 5G 技術出去，也能夠幫助 5G 能夠實現規模經濟，而這樣的一家被授權公司，任正非認為，應該要是一家美國公司。

(圖片：AFP)

展望 5G 的未來：

而再談到 5G 世代之後的未來發展，任正非表示， 5G 是一個小兒科的事情，未來最大的產業是人工智慧，同時，華為已經在發展 6G，他相信華為會在 6G 領先。

這場對話主題為「創新、規則、信任」，與會者除了任正非以外，還包括「平板電腦之父」Jerry Kaplan、英國皇家工程院院士 Peter Cochrane，及華為戰略部總裁張文林。

任正非認為，未來 5G 將會只有一個標準，多個標準是很不方便的，就如同 3G、4G 標準不一樣，所以才會有 5G 產生，「如果產生脫鉤，我是並不贊成的」。

任正非說，華為不會走完全自立更生的道路，美國公司要是供應零組件，華為一定會買。現在是臨時的狀態行為，長期是會融入這個社會，這個世界。

除了 5G 之外，任正非表示，6G 是和 5G 開發是並行的，6G 是毫米波，6G 真正規模化使用時間還早，但不影響現在開始，他相信華為會在 6G 領先。

在絕對的自信下，任正非甚至提出，考慮將 5G 技術授權給一家美國公司，原始程式碼、測控、交付、生產經驗，甚至包括晶片設計也可以授權。