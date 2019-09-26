達拉斯FED總裁：全球經濟處「脆弱」期 但美國將順利度過

外電報導，美國達拉斯聯準會銀行總裁 Robert Kaplan 認為，儘管目前世界經濟正處於「脆弱」時期，但美國在明年出現經濟衰退的可能性仍然相對較低。

Kaplan 表示：「全球經濟成長正在減速，我們正處在這個脆弱的時期。但是，有鑑於強勁的消費者支出和強勁的就業市場，美國將能夠順利度過而不出現衰退的情況。」此外，他也補充道：「如果消費者數據保持強勁，我們將不會出現衰退。」

Kaplan 認為，需要觀察的是，在全球經濟成長放緩、美國製造業疲軟以及美國商業固定投資疲軟的情況下，如果這樣的疲軟蔓延到整體經濟的其他領域，蔓延的程度是否會導致六個月內出現一兩份疲弱的就業報告，因而使得消費者信心動搖，進而出現衰退的現象。不過，Kaplan 認為，美國將能避免出現這樣的結果。

美國聯準會在今年已經兩度降息，在上週央行將目標利率下調至 1.75% 至 2%。Kaplan 表示他支持這兩次的降息舉措。他認為，兩次的降息已經使貨幣政策達到了他認為的有點寬鬆的水平，意味著能夠支持支出和投資，並防止經濟放緩。不過針對是否需要進一步降息，Kaplan 持懷疑態度。

在先前，小摩 (JPMorgan Chase) 經濟學家 Michael Feroli 曾表示，美國經濟正處在古典週期後期 (classic late-cycle)，並預期經濟的放緩將促使美國聯準會在今年內再度降息。

Feroli 在報告中表示，由於前景持續「暗淡」，特別是在美中貿易戰愈演愈烈的情形下，預期聯準會將在今年剩下的政策會議上每次降息 25 個基點，使年終利率範圍達到 1.25 至 1.50%。