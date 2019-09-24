舊金山Fed總裁：降息是正確決策 有助抵消經濟不利因素

舊金山 Fed 分行總裁 Mary Daly 週一 (23 日) 表示，她支持聯準會今年兩次降息，以應對包括全球增長疲軟、貿易緊張局勢和地緣政治不確定性，所帶來對美國經濟的不利影響。

Daly 週一在奧勒岡州發表演說，她贊同聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 及副主席克拉里達 (Richard Clarida) 的說法，美國經濟正處在一個「好位置」，但是由於貿易及其他方面的不確定性，影響了企業決策，從而降低了企業支出。

她表示，寬鬆的貨幣政策有助於部分抵消這種下降，並阻止了美國經濟放緩。

聯準會上週下調利率 1 碼，是今年第 2 度降息。但官員意見分歧，此一決定有 10 票贊成，有 3 票反對。Daly 今年並沒有投票權，但她的主張與目前官員主流意見接近。

Daly 進一步解釋，當經濟逆風吹拂，會壓抑整體需求，而貨幣政策可以而且應該抵消這種情況。因為當利率下降時，家庭可以為抵押貸款再融資，並用積蓄購買本來無法購買的東西。

Daly 表示，這樣的消費者支出可以「部分抵消」經濟其他領域的放緩。

流動性並非不足而是分配問題

這次活動中，Daly 被問到上週貨幣市場突然出現的壓力。她表示，這次問題不是因為流動性不足，而是流動性沒有像預期那樣在銀行之間流動。

她說：「機構的行為與我們預期的有所不同。這意味著什麼呢？我們的系統沒有流動性問題，而是流動性分配出了問題。」

她表示，這種情況迫使 Fed 必須出手干預，接下來將深入研究為什麼會出現流動性分配問題。