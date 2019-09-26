投資人謹防數字遊戲 當前美企獲利其實比2014年還低

美國許多大型企業的高階主管表示，公司獲利水平正在創下新高，但是按美國政府會計方式計算，卻出現了完全不同的結果。

根據美國經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis) 的數據，在調整了存貨估值和資本消耗後，今年企業獲利仍比 2014 年第 2 季的峰值低 3.6%；而根據 FactSet 的說法，標準普爾 500 指數的獲利在 2014 年至今年底期間有望成長近 40%。

這種明顯的差異是 Ned Davis Research 首席美國策略師 Ed Clissold 在週三 (25 日) 的報告中，認為「獲利質量是這波經濟擴張中最低，並且與管理團隊的週期末段行為一致」的原因之一。

Clissold 寫道，還有其他一些令人擔憂的原因，包括在 2019 年第 2 季，依據通用會計原則 (GAAP) 計算的獲利與公司財報獲利之間的差距是史上第八大差距。他說：「這意味著公司正在拉高或降低收入計算方式來維持獲利成長。」

而每股獲利 (EPS) 和全面經濟環境下企業獲利之所以不同的另一個原因是股票回購，他估計過去 4 季的回購總額為 7500 億美元。這些購買推動了 EPS 的成長，即使獲利數字仍然持平。