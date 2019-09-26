一切都為IPO？WeWork動盪未止 傳將裁員5000人

全球共享辦公室龍頭 WeWork 在聯合創始人去職後，近期又將面臨了一波動盪。

在該公司聯合創始人 Adam Neumann 被迫放棄其 CEO 一職後，WeWork 可能會裁員數千人，主因是希望削減成本並恢復投資者的信心。

根據報導，在 WeWork 的營運公司 We Company 董事會進行重組後，WeWork 也正進一步探索降低成本的方式。

根據數位媒體 The Information 的資訊，該公司高管正討論資遣達 5000 個的工作的可能性，約占公司員工總數的三分之一。

另一家媒體 TechCrunch 報告稱，該政策也談及揮棄其他業務的可能，包括托兒業務「WeGrow」和住房提供業務「WeLive」。

IPO 計畫

今年 8 月時，在 WeWork 品牌的營運公司「We Company」提交了 IPO 募股公開說明書後，對於該公司的公司治理，以及公司獲利的未來規劃等，來自於 IPO 潛在投資人的批評聲浪就不停湧現。特別是投資人認為 WeWork 創辦人 Adam Neumann，在公司治理上的影響力過大。

最終，在未能吸引到足夠的投資者的興趣後，WeWork 擱置了 IPO 計劃，表示他們仍打算在今年年底前上市。

公司內部及董事會成員施加的壓力，迫使 Neumann 辭去 CEO 一職。董事會最終決議由 Artie Minson 及 Sebastian Gunningham 接替他擔任聯合 CEO。

與此同時，Neumann 的妻子，同時也是公司聯合創始人之一的 Rebekah Neumann 亦辭去了公司首席品牌長的職務。