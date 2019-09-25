「媲美星港財富管理新方案」年底公布 立委籲納入境外保單

金管會年底將公布「媲美星港財富管理新方案」，主委顧立雄今 (25) 日表示，目前希望在境外金融中心 (OBU) 平台的商品，可以在外匯指定銀行 (DBU) 同步放寬，DBU 同步放寬可以讓銀行做更多高資產族群的財富管理業務。對此，立委郭正亮建議，應該納入境外保單，顧立雄坦言，「境外保單確實沒有在他的心中架構中，但會再來了解。」

就金管會目前的初步規畫，「媲美新港財富管理新方案」針對專業投資戶、高資產個體戶，開放商品有證券跟債券商品，也有連結到台股指數的商品，像是境外結構性商品連結到台股指數等，但不包括保單，至於連結到新台幣匯率商品，因為涉及央行權責，也還正在研議。

顧立雄表示，台灣的海外投資有很大部分是機構投資人，包括保險公司、銀行，但現在是要吸引專業投資人、高資產客戶的境外資金，也就是總資產達一定金額以上者，因此，將研議大中華地區華人理財需求。

顧立雄說，「現在 OBU 可以提供商品較多，DBU 目前看起來比較少，所以我們也正在進行盤點新加坡跟香港有哪些產品。」目前希望在 OBU 平台的商品，可以在 DBU 同步放寬，DBU 同步放寬可以讓銀行做更多高資產族群的財富管理業務。

郭正亮表示，目前台灣海外投資淨資產高達 1.28 兆美元，其中 72% 是債券投資，僅有 28% 是股票跟 ETF，國際投資部位衍生性商品只有 38 億美元，占比很少，應該對目前高資產族在海外買些什麼的態樣做了解，沒有了解清楚資金還是不會回來。

郭正亮舉例，例如很多高資產族買境外債券、境外保單，但這些若沒有在開放清單上，大家錢還是不會回來，尤其是境外保單，金額可能有幾千億，很多人掛香港公司名義在台灣賣香港保單，只要 20 萬新台幣就可以在香港開戶，投保香港保單。

顧立雄表示，就他目前看到保險國際業務分公司 (OIU) 營運不是很亮眼，因此這次財管方案，並沒有考慮保險商品，他坦言「境外保單確實沒有在他的心中架構中，但會再來了解。」