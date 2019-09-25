〈興農法說〉調整產品組合+南半球旺季 今年獲利拚持平去年

植物保護劑廠興農 (1712-TW) 今 (25) 日舉行法說會，展望今年，副總經理余奎儒表示，農藥產品已進行組合調整，加上進入南半球產業旺季，對營運審慎樂觀，法人表示，興農今年全年獲利力拼與去年持平，毛利率可維持 27% 以上。

興農農業產品可分為殺蟲劑、殺菌劑及除草相關等 3 種劑型，余奎儒指出，今年上半年開始調整產品組合，提高毛利較好的殺蟲劑與殺菌劑營收比重，分別至 38% 與 27%，而除草產品雖然出貨量大，毛利率相對低，營收比重從過去的 50% 降為 34%。

銷售地區方面，台灣為興農主要銷售區域占 57%，東北亞占 6%，亞洲其他地區占 8%，中國占 9%，歐洲占 5%，美洲占 14%。

余奎儒表示，下半年是南半球產業旺季，將全力準備巴西市場，不過受到巴西里爾貶值影響，第 3 季營收、獲利都將微幅衰退，預期第 4 季至明年 1 季匯損將有所改善。

聯合國永續發展會議通過，2020 年全球化學肥料用量將減少 20%，各國也都訂下減量目標及時間，台灣農委會也訂定 2027 年農藥用量減半，余奎儒對此表示，若化學農藥用量減少，未來台灣農業產量難達現今水準，因此微生物農藥也是此趨勢的利基產品。

不過余奎儒也坦言，微生物農藥成本高，目前僅占整體營收的 5%，要大幅成長仍有難度。