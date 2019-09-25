晶華潘思亮：飯店業景氣悲觀 恐將續處谷底3-5年

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (25) 日指出，由於住房供給大於需求，台灣整體飯店業處在景氣下滑循環，目前雖可算是谷底，但恐還要再延續 3-5 年，直言「飯店業景氣是比較悲觀」，所幸，晶華旗下各飯店品牌包括晶英、晶泉丰旅等成長動能仍強。

潘思亮表示，飯店業面臨的是過度供給問題，他舉例，10 年前晶華來到西門商圈開設西門捷絲旅，當時沒有飯店只有賓館，插旗礁溪時多半也只有旅社，但現在礁溪已多了 20-30 家飯店業，供給過剩問題非一天兩天可解決，即便到 2022 年，飯店業恐仍將處在谷底。

另一方面，潘思亮強調，台灣飯店結合豪宅的趨勢即將來臨，轉投資麗晶品牌在海外是領導者，過去幾年麗晶案均有結合豪宅，包括杜哈、成都、阿布達比、波士頓和峇里島等據點，其中，波士頓第一棟豪宅已售罄，第二棟預計年底開賣，挹注權利金收入，這是晶華本身擁有的 DNA 和優勢。

因此，潘思亮看好，未來國內的台北信義計畫區、東區，以及台中市、高雄市等台灣一線城市，均有開出豪宅結合飯店案的潛力。

潘思亮進一步指出，過去 10 年台灣雖然越來越進步但被國際邊緣化，隨著反全球化新趨勢到來，台灣反而將從全球化邊緣轉為更國際化，這是因慢慢有台商或是華僑開始重新注意到台灣，「台灣的命運在轉了」，這種趨勢下，台灣就要有更具國際規格的飯店豪宅產品推出。