台灣承諾向伊利諾州2年購買22億美元農產品 為近年購買量2倍以上

美國伊利諾州州長 JB Pritzker 週二 (24 日) 發布新聞稿，表示台灣已經承諾，將在未來兩年購買金額 22 億美元的玉米和黃豆。

這筆交易是台灣近年年購買量的兩倍以上，2018 年，台灣向伊利諾州所購買的玉米及黃豆金額近 4.12 億美元。

伊利諾州和台灣同業公會簽署兩項 11 億美元的協議，將在 2020 年至 2021 年之間購買伊利諾伊州的農產品。

伊利諾州玉米市場委員會和台灣飼料工業同業公會已簽署意向書，準備購買 500 萬噸玉米和 50 萬噸玉米副產品；臺灣植物煉油工業同業公會也簽下意向書，同意購買 260 萬至 290 萬噸黃豆。

在美國與中國因貿易緊張局勢升級之下，美國農民急於尋找替代的買家。在 2017 年，伊利諾州約有 4 分之 1 數量的黃豆賣給中國大陸，但在貿易戰及中國因非洲豬瘟影響需求之下，2018 年伊利諾州銷往中國黃豆僅 1.21 億美元，年減 90%。

伊利諾州農業局主管 John Sullivan 表示，在當前貿易緊張時刻，台灣的購買提供了一定的確定性。

伊利諾州農業局國際營銷代表 Bobby Dowson 表示，除了台灣以外，墨西哥和多米尼加共和國也在購買伊利諾州的黃豆。