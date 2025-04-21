中國三天爆買巴西黃豆240萬噸 美農民淪關稅犧牲羔羊

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-21 10:07

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中國進口商上周在短短三天內，完成巴西 240 萬噸大豆採購，價格比美國低 15%，搶購規模和速度都異乎尋常，而巴西已取代美國成為中國最大的大豆供應國。

《彭博》引述消息人士報導，這些大豆多數將在 5 月至 7 月出貨，採購量是中國月均輸入量的三分之一。

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數據顯示，2016 年到 2024 年，美國在中國大豆進口市場的市占率從 40％大幅減少到 18％；但同時，中國仍是美國大豆最大的出口目的地。

此外，中國在 3 月對美國農產品加徵 10% 至 15% 關稅後，就加快從巴西進口黃豆的速度。目前巴西已經取代美國，成為中國最大黃豆供應國。

川普發動關稅戰之後，美國豆農就一直處在擔憂之中。美國大豆協會主席、肯塔基州農場主拉格蘭德（Caleb Ragland）心痛的表示，部分農場主正背負每月 15 萬美元的巨額虧損。

他表示，美國農民尚未從 2018 年的貿易戰中恢復過來，接著又在 2025 年的關稅大占中面臨「潛在的重大損失」，他呼籲川普政府，不要讓農民成為關稅戰中犧牲的羔羊。

格蘭德向來是川普的忠實支持者，日前透過媒體發布了一篇長文諫言，懇切地向川普喊話，希望他不要讓幫助他以壓倒性多數贏得連任的選民群體陷入「痛苦」之中，應盡快與中國達成談判協議。拉格蘭德寫道，「與中國的貿易戰，可能會讓美國農民在 2027 年前破產」。

根據 Epiq Bankruptcy Analytics 數據，今年迄今為止，已有 88 家家庭農場或企業農場申請破產，高於 2024 年同期的 50 家。如果美國繼續維持其關稅政策，預計這一數字還將上升。

新加坡國立大學教授鄭永年指出：「美國的關稅政策正迫使全球尋求替代方案。」倘若美方一意孤行，必然會加速其全球供應鏈主導權的瓦解。