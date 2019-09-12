加強台美經貿合作！台灣將大買1110億元美農產品

週四 (12 日) 根據南華早報報導，台灣將計畫購買美國農產品，總金額高達 36 億美元 (約台幣 1110 億元)，包括大豆、玉米、小麥等，以期加強台美關係，台灣為美國可信賴的貿易夥伴。

農委會副主委陳駿季將率領貿易代表團，下周前往華府，與美國農糧與肉品出口相關業者簽屬同意書。市場認為，這項採購協議將代表了政治與經濟雙方面的意義。

駐美國台北經濟文化代表處在聲明中表示，雖然中國與美國之間的關係，深受貿易爭端的困擾，不過，台灣正努力成為美國值得信賴的貿易夥伴，並持續以行動證明，加強美國與台灣的經濟合作。

根據駐美台北經濟文化代表處統計，2018 年按照人均計算，台灣是美國第 8 大出口市場。台灣長期與美國維持緊密的農業經貿關係，過去台灣自美國進口的農產品，約佔全部進口值的四分之一。

美國農民也相當歡迎台灣的採購交易，表示農業在中美貿易戰火之下受創最深，希望能得到幫助。川普先前也為了彌補美國農民受到的損失，已發放約 160 億美元的補助金。

目前中美雙方為了在 10 月中旬恢復對談，提前為改善雙方氣氛釋出善意，包括中國豁免 16 種美國產品免受報復性關稅的影響，儘管這其中沒有包括大豆、玉米等農產品。美國總統川普也決定延後中輸美商品關稅日期至 10 月 15 日。