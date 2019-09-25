〈川普遭彈劾〉為何川普公布通訊紀錄無濟於事 反將釀成外交危機？

週二 (24 日) 美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 宣布，正式對美國總統川普啟動彈劾調查，而川普也已同意公開與烏克蘭總統通訊文字紀錄，但分析師認為，彈劾川普對民主黨無濟於事，反而可能影響美國外交政策。

根據多家美國媒體報導，川普曾多次施壓烏克蘭總統 Volodymyr Zelensky，要求調查民主黨籍候選人拜登 (Joe Biden) 與其次子貪腐。民主黨懷疑川普藉此扣留對烏克蘭承諾的 2.5 億美元軍援，譴責總統濫用職權。

國會罕見的採取正式彈劾調查，在川普之前僅有三位美國總統曾面臨過彈劾，且沒有總統因此被解雇。

川普宣布，同意公開 7 月與烏克蘭總統完整且完全未遭刪改的通話文字紀錄。川普承認與烏克蘭總統討論過拜登，但他堅持，認為這些通話是「非常友好且完全適當」。

有些市場人士認為，公開紀錄將有助於釐清並解決問題，不過市場分析師卻指出，這樣的舉措其實證據不夠充足，且公開的過程，反而可能影響美國外交政策。

理由在於：國家元首之間需要坦誠相待的保證，只有在 100% 確定自己所說的內容受到保密時，國家元首才會就敏感的外交與政治問題，進行電話交談，這在外交政策上是需要很高度的信任。

儘管元首間或許意識到高層官員和情報人員，可能會監聽通話，但是仍然預期彼此之間對話的內容，會加以保密，不會洩露給一般大眾。

因此，分析師指出，這就是為什麼兩年前，華盛頓郵報發表了墨西哥與澳洲領導人的通話記錄時，川普與其他官員感到不安的理由。

然而，川普現在自願公開與烏克蘭總統的通話記錄，顯示川普正在打破這種國際元首之間的信任。

奧巴馬時期擔任美國駐俄羅斯大使 Michael McFaul 認為，川普公佈通話記錄，是一個「大錯誤」。「這是一項非常可怕的先例，因為未來沒有任何外國元首，願意在電話會議上與總統坦誠交談，總統之間需要有權利進行私下的外交政策」。

更糟糕的是，川普可能其實不需要這麼做。

分析師指出，單憑幾項對話文字記錄，無法認定川普扣留烏克蘭的軍事援助理由，就是因為迫使烏克蘭調查拜登。

因此，民主黨提出的這些言論與指控，除非有驚人的證據確定兩者相關性，否則川普將很難被定罪。就算即便川普真的遭到彈劾後定罪，對於民主黨的好處難以顯現，充其量只是讓這場總統大選出現了一些混淆，不過更糟的是，川普將擴大通過社群媒體干擾民主黨，將政治衝突衝到更高點。