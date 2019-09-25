回應歐盟非法補貼空巴 美擬升級「輪轉式報復」

針對歐盟長期違法補貼空中巴士 (Airbus) 一案，世界貿易組織 (WTO) 計劃下周公布美國損失的具體貿易額。《彭博社》引述消息人士指出，美國可能向歐盟進行「輪轉式報復」(Carousel Retaliation)，恐衝擊該地區整體產業鏈。

WTO 上週裁定歐盟長期補貼空中巴士 (Airbus) 行為違法，允許美國對歐洲相關商品進行課稅。美國政府此前已列出相關課稅商品清單，準備向歐盟商品課徵一連串重稅，報復其非法補助，導致本國企業波音 (BA-US) 銷售受損。

所謂輪轉式報復 (Carousel Retaliation)，指的是一國透過定期轉換課稅品項，打擊目標國家的不同產業，提升該國產業與整體供應鏈之貿易不確定性。

隨著 WTO 即將公布美國實際損失貿易額，消息人士稱，美國貿易代表署將以此為根據，定期轉移課稅商品目標，向歐盟執行輪轉式報復。

歐盟消息人士此前表示，WTO 預計在月底前釋出相關報告，允許美國對價值每年 50 億至 70 億美元的一連串商品課徵新關稅。川普則威脅對歐盟 110 億美元商品加徵關稅，市場預計，美國恐對歐盟加徵高達 210 億美元的關稅。

歐盟先前抗議，認為這種報復不符合國際規範，違反了 WTO 對損害及報復性關稅間的平衡原則。目前美國貿易代表署尚未回應相關評論。

雙方曾公開表示希望透過談判結果解決長達 14 年的爭端，歐盟官員亦表示已向美方提出相關建議。