調研機構：2024年高強度LED市場上看175億美元

根據調研機構 P&S Intelligence 的報告,2018 年高強度 LED 市場價值為 126.47 億美元,且將以 2019 年的 5.3% 的年均複合成長率 (CAGR) 成長至 2024 年的 175.81 億美元。

刺激成長的主要原因包括越來越多的節能照明方案被採用,以及全球政府對採用 LED 燈的支持日益增加。

高強度 LED 的市場分為 1-2.9W、3-4.9W、5-10W 及 10W 以上。

其中,由於 5-10W 的高強度 LED 在室外照明和娛樂照明的應用不斷增加,因此預計此類別將成長最快。

以應用區分,高強度 LED 市場細分為汽車、一般照明、背光與信號及標誌等。其中,由於外部和內部應用的需求不斷成長,汽車類別的 CAGR 估計為 5.4%。此外,在背光應用中對高功率 LED 的需求顯著增加,預計也將穩定成長。

以區域區分,亞太地區預計將在此市場佔據主要市占率,緣於高強度 LED 在中國和印度一般照明中的應用越來越多。

由於這些國家中的多個智慧城市開發項目正在籌備中,也預計將對高強度 LED 燈創造大量需求。

中國政府計劃在 2020 年前建立 100 個新的智慧城市,引領其城市規劃和發展。

越來越多的高能效商品被採用,以及政府對節能的關注增加,也推動了高強度 LED 的需求增加。

高強度 LED 在一般照明及汽車應用中特別有利,因為其具有較長的工作時間且維護成本也較低。美國、印度、中國和澳洲等國政府也已開始進行該項目的發展。

根據美國能源部的數據,2014 年,洛杉磯完成了全城路燈更換計劃,安裝了 215,000 多盞 LED 路燈。

2016 年,澳洲公共工程工程學院 (IPWEA) 和澳洲政府共同發布了一項規劃,旨在藉由路燈推廣 LED 照明以提高能源效率。

高強度 LED 市場競爭激烈且分散,其擁有大量的全球和區域參與者。包括 Cree Inc、Osram Licht AG、Nichia Corp、三星電子、首爾半導體、Everlight Electronics Co Ltd、Lumileds Holding BV、MLS Co Ltd、LG Innotek Co Ltd、Broadcom Inc 和 Epistar Corp。

2018 年 5 月,三星電子推出了用於園藝照明的 LED 組件。2019 年 5 月,Lumileds 也為其 LUXEON 板上晶片 (COB) LED 系列增加兩個新功能。