東芝取得台灣高鐵零件訂單、金額約116億日圓

《日本經濟新聞》週二 (24 日) 報導，東芝基礎設施系統株式會社 (Toshiba Infrastructure Systems & Solutions) 表示，該公司已經取得台灣高鐵公司的電氣零件訂單。新零件將用來更換，自 2007 年展開正式營運的台灣高鐵車輛上所使用的同公司產品，包含空調、逆變器 (Invertor)、還有駕駛座所使用的監視器。訂單總額約為 116 億日圓。

東芝取得台灣高鐵零件訂單、金額約 116 億日圓。(圖片：AFP)

這次東芝基礎設施系統，透過集團在台的 Toshiba Electronics Taiwan Co., Ltd 取得高鐵公司現有 30 組列車，共 360 節車廂的電氣零件訂單。這些更換用零件，將由東芝位在日本東京的府中事業所負責生產。預計 2021 年度開始陸續交貨，並於 2023 年的中期全部完成。

東芝在 2000 年時，在由日商所組成的台灣新幹線企業聯合當中，負責高鐵車廂的電氣零件與變電系統、運行管理系統、通訊系統，以及維護管理系統。

東芝並於 2012 年 5 月，與川崎重工業共同取得台灣高鐵的 4 組列車訂單 (共 48 節車廂)。2013 年 7 月，在台灣高鐵的南港延伸段計畫中，取得了變電系統的訂單。2014 年 2 月，更獨自獲得台灣高鐵的苗栗、彰化、雲林，3 個新設車站的廣播與號誌控制等系統的訂單。

而除了電氣零件外，東芝的運行管理系統也獲得高鐵公司好評。