LG Display 8.5代OLED廣州廠落成 月產能達13萬片

南韓顯示器大廠 LG Display(LGD) (034220-KR) 週四 (29 日) 宣布於中國廣州的 8.5 代 OLED 面板製造工廠正式落成啟用，預計增加產能近一倍，有望提升該公司每月產量至 13 萬片面板。

據了解，LGD 共投資約 5 兆韓圓 (約 41 億美元) 至 8.5 代 OLED 工廠，新一代 OLED 廣州廠每月產能將達 6 萬片面板，預計能推動該公司每月 OLED 產量達 13 萬片面板。

在中國面板製造商激烈競爭下，LCD 市場陷入供過於求和需求下滑的困境，導致 LCD 出現跌價。為阻止公司盈利能力繼續下滑，LGD 積極將面板業務轉移至 OLED， 並逐步淘汰傳統 LCD 業務。

根據財報顯示，2019 年第 2 季 LGD 營運虧損達 3687 億韓圓，超過市場預期，主要原因為業務需求放緩和一次性費用成本提升。

(圖：LG Display)

南韓市場研究公司 FnGuide 表示，市場專家預計該公司第 3 季虧損達 2052 億韓圓，並稱營運虧損將延續至第 4 季，至 35 億韓圓，相較於第 2 季虧損有大幅減緩趨勢。

LGD 財務長 Dong-hee Suh 表示，隨著 OLED 廣州廠開始投入生產，該公司產能幾乎呈現倍增，對第 3 季大尺寸 OLED 業務展望持樂觀態度。

LGD 也宣布將斥資 3 兆韓圓，擴大位於南韓坡州的 10.5 代 OLED 廠房，並在不久後開始生產。

相關預測指出，OLED 廣州廠可望成為 LGD 搶佔遊戲硬體版圖的重要關鍵，產能提升有助該公司進一步擴大在高端電視面板市場的份額。不過，市場上一些聲音認為，今年全球 OLED 電視銷售增長放緩，投入 OLED 的大筆投資可能徒增公司中長期的業務負擔。

LG Display 今 (29 日) 收盤漲 2.75%，收報 13100 韓圓。