陷入困境！傳LGD考慮關閉生產Apple Watch面板的OLED工廠

外電報導，南韓 LG Display(LGD) 正在考慮關閉位於京畿道坡州的 E2 OLED 顯示器工廠，以應對不斷擴大的損失。

LG Display 在 E2 工廠推出了第 4.5 代可撓曲 OLED 顯示器，尺寸為 730 毫米 ×920 毫米。該工廠生產的 OLED 顯示器被應用於智慧手錶和智慧型手機。在該工廠的三條生產線中，有一條生產線正在為蘋果的 Apple Watch 生產 OLED 螢幕。

E2 是該公司第一家生產中小型設備螢幕的工廠，並於 2013 年開始運營。近年來，它已被其他更高效的 OLED 工廠所取代。若將此廠關閉後，LGD 可能將生產轉移到其他工廠，例如目前正在為智慧型手機和汽車生產 OLED 螢幕的 E5 工廠。

與大型 OLED 顯示器 (用於電視、數位標牌和汽車螢幕) 相比，中小型 OLED 面板多年來持續出現運營損失，不斷擴大的虧損也可歸因於 OLED 智慧型手機市場遲來的投資。

一名業內人士表示：「即將卸任的執行長韓尚邦 (Hans Sang-Boom) 在 2012 年開始領導 LGD，他在任內注重數據業績，但忽視了新興業務，如智慧型手機螢幕。」

有另一名業界相關人士表示：「LGD 正面臨著艱難的情況，甚至有些市場觀點認為 LGD 需要放棄中小尺寸 OLED 業務並集中於大尺寸 OLED 業務。」

此外，也有分析師指出，E5 工廠已經實現了一定程度的生產穩定化，E6 工廠則確保了北美客戶的產量，有一定的成長基礎。如今，重新審視效率低下的產線的運營戰略，提高主力工廠可能是當下最迫切議題。

在今年第二季，LGD 上半年的營業損失為 5,190 億韓元 (4.21 億美元)，在第一季和第二季則分別損失 3690 億韓元和 1320 億韓元。