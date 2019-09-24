〈分析〉一文詳解：人行LPR與貸款基準利率差異

在中國人行 (PBoC) 推出 LPR 的利率改革新制，並在第二次調整窗口開啟時，調降一年期 LPR 利率 5 碼，對此「降息」市場看法兩極。

有分析師認為調降更為全面性的「貸款基準利率」才是符合現行歐美央行採取的「降息」政策。

至於會有這方面的「降息」的爭議，主要需從中國銀行業的角度來看，其利率定價機制是採取資產與負債雙軌制，意思資產端用一種定價基準，負債端則採用另一種定價基準。

資產端定價基準正是目前在進行利率改革的 LPR；至於貸款基準利率 (中國人行的政策利率) 則是直接為負債端的定價基準，並間接為資產端的定價基準。

(資料來源: wind)

所以中國人行直接宣布的「存 / 貸款基準利率」在本質上與各國央行升降息時採取的利率意義相同。

而中國為何要進行利率改革，並在資產端定價採用 LPR 緊盯 MLF，主要就是增加銀行業資產端利率定價的靈活性，因為資產端的利率定價理論上應參考「同業」的負債成本，而不是全由中國人行 (貸款基準利率) 在背後主導。

因此新的 LPR 定價方式取消一成不變的剛性標準 (貸款基準利率)，改由 18 家報價行根據綜合成本來定價，從定價邏輯上看，LPR 引導信用放款定價要比原來的貸款基準利率定價更尊重市場機制。

所以由此可以看出來，LPR 利率調降只影響銀行業對外的放款，至於銀行業借款等負債端的成本仍是受控於中國人行手中。

另一方面，貸款基準利率調降是全面性的降息，不分任何產業，包括目前中國政府積極整治的「房地產」，因此調降 LPR 對於地產業無感，才有要求「全面性降息」的聲浪。

(資料來源: wind)

所以調降 LPR 可以針對利率結構性做出因應，例如住宅抵押貸款一般為 20 年～30 年，而參考利率為五年期 LPR。這次中國 LPR 調整窗口只調整一年期，五年期不調整，就是針對維持房市調控力道而來。

當然調降 LPR 也可以算是降息的一種，只是與中國人行直接調降存 / 貸款基準利率相比，釋放出的流動性並沒有那麼高。但另一方面 LRP 對於利率調控相對更有彈性，是可以因應中國經濟或是政策的需要而進行結構性調整。

此外，調整 LPR 對於經濟的衝擊也不像調降存 / 貸款基準利率來得大。由於新的 LPR 定價基準是參考 MLF，及銀行業綜合平均成本，因此更貼近市場真實貸款成本，也較能反映經濟現況。