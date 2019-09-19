中國LPR定價窗口將開啟！市場預期人行週五「降息」有可能？

《彭博社》報導，週五 (20 日) 中國將公布利率改革新制後的第二次貸款市場報價利率 (LPR)，而在聯準會 (Fed) 再降息使全球降息風潮又向前邁進一步下，市場對於中國人行 (PBoC) 調降 LPR 的降息預期正在升溫。

中國人行之前已超出市場預期宣布降準，以改善銀行資金成本，並特別提到降準目的在降低社會融資實際成本，同時，降準也是回應中國總理李克強直接在國常會點名要降準，及降低實質利率水準的貨幣政策指導方針。

市場分析師預期，週五 (20 日) 中國人行可望將 LPR 再小幅下調，但調降模式可能是結構性的，即一年 LPR 利率可能降 5 至 10 個基點，但 5 年期不變，以呼應中國房市調控的核心政策，因為房貸利率主要是以 5 年期 LPR 為參考依據。

陸股券商光大證券表示，在本週二 (17 日) MLF 操作實施後，中國人行並未調降 MLF 利率，使得市場對 9 月 20 日 LPR 報價下調存有較高預期。

光大分析，主要在於如果只用降準來置換 MLF 以提供更長期的資金，促進銀行資金成本下行並引導 LPR 和貸款利率下滑，確實有助於實現降成本的目標。

(資料來源: wind) 中國各天期公債殖利率曲線

但 MLF 作為 LPR 的定價基準，若長期不針對 MLF 利率進行變動，則很難發揮對 LPR 的基準作用，更難以引導 LPR 報價下滑。

(資料來源: wind) 隨著降準置換，MLF 存量明顯減少

今年以來中國貨幣政策的主要矛盾處是市場利率下滑，但未有效引導貸款利率走低，使得企業與個人貸款成本仍高，因此中國人行在 8 月底加速推動被市場解讀為降息埋伏筆的利率市場化改革。

中信證券則指出，目前 1 年 LPR 報價 4.25%，與 1 年期貸款基準利率 9 折後的利差仍有 33.5 個基點，因此中國人行仍然可以透過進一步壓縮 LPR 與 MLF 利率的利差的方式來引導貸款利率下滑。

投資機構 Natwest Markets 則對《彭博社》表示，中國人行降準拉低商業銀行資金成本，且聯準會降息使得中美利差有緩衝空間，預估 LPR 可望下降 5 至 10 個基點。

此外花旗分析師也在報告中表示，本週五 1 年期 LPR 預估下調 5～10 基點，在利率下滑的預期下，光大銀行、平安銀行、中信銀行受衝擊可能最大，因其貸款期限結構相對短，且短期貸款較同行成長更快。

中國最新經濟數據顯示 8 月工業增加值漲幅創下 2002 年以來最低，零售及投資成長速度亦均較前一個月放緩，均為調降 LPR 提供理由。

(資料來源: wind) 今年以來中國公債殖利率長短期利差縮小，反映中國經濟存有隱憂

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