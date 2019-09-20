中國降息符合預期 一年期LPR下調5基點

中國銀行間同業拆款中心在今 (20) 日公布的最新 LPR 報價中，1 年期貸款市場報價利率為 4.20%，較 8 月的 4.25% 下調 5 個基點；5 年期貸款市場報價利率為保持不變，持平在 4.85%。

(資料來源: 中國銀行間同業拆款中心)

8 月 17 日，為強化中國利率市場化改革，中國人行決定改良貸款市場報價利率（LPR）形成機制，報價方式改為依照公開市場操作利率加點形成，其中，公開市場操作利率主要指 MLF 利率。而新的 LPR 由 18 家報價行於每月 20 日報價合併計算得出。

而這項改革將貸款利率與 MLF 利率掛鈎，中國人行可透過下調 MLF 利率帶動實際貸款利率下滑，被市場認為是新的「降息」方式。自 2015 年 10 月中國人行降息後，中國人行就未再調整過貸款基準利率。

值得一提的是，按照將從 10 月 8 日起執行的房貸新政，新發放的商業性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限的 LPR 為定價基準加點形成。

也就是說，由於本次 5 年期 LPR 利率沒有調整，新政下申請個人住房貸款的利率也不會下調。

綜合各方觀點看，第二波 LPR 報價利率下調主要有以下幾點因素：

一是全面降準實施後會降低銀行負債端的資金成本，帶動資產端 LPR 定價下滑。

二是目前中國經濟下跌壓力加大，需要進一步降低實體融資利率。LPR 作為新發放貸款的定價基準，第一次報價降幅有限，後續還有繼續下修的空間。

三是通膨預期升溫恐會影響未來利率下修節奏。有分析師表示 9 月、10 月將是 CPI 下滑週期，但在 10 月之後的 CPI 可能會再度回升並突破 3%，因此目前是降低 LPR 利率的最佳時機。