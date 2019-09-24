美參議員Warner：需要組建統一戰線對抗中國華為

彭博資訊 2019年9月24號11點20分

美國參議院情報委員會民主黨領導人 Mark Warner 週一 (23 日) 批評，美國總統川普 (Donald Trump) 未邀請盟國聯合抵抗中國，包括對抗華為的技術所構成之威脅。

Warner 在華盛頓的美國和平研究所發表講話時表示，美國可能需要與主要盟國制定一項「工業政策」，以確保有一個強大的對手在 5G 技術上與華為競爭，這樣各國就不會只能選擇華為技術。

雖然 Warner 讚賞川普意識到中國是個問題，並表示真希望歐巴馬在任時多做一些，但 Warner 說道，川普獨自跟中國打貿易戰是「完全錯了」。 Warner 還表示，他擔心川普將華為視為貿易問題，而不是長期的國家安全威脅。

Warner 說道，中國國家主席習近平正在人工智慧、電信和機器人等關鍵領域爭奪主導權，是中國帝國主義政策的一部分。

Warner 表示，問題不在於華為現有的硬體或軟體，而是有可能更新加入監控技術並被中國政府利用。

Warner 認為，中國在全球所做的許多事僅僅是「20 世紀帝國主義的新瓶舊酒」，核心沒有自由和民主的價值觀。

儘管 Warner 批評川普政府在華為問題上的做法，以及缺乏對香港抗議者的支持，他也表示，一些共和黨議員如參議員盧比奧 (Marco Rubio)，也在這個問題上「很強硬」，對中國的多數批評都有共鳴。

Warner 還建議將美國的大部分國防預算，轉移到包括網路能力在內的 21 世紀技術，而不是 20 世紀的軍事硬體，Warner 表示，俄羅斯、中國、伊朗等國將繼續努力干預美國及盟國的政治。

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