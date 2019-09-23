〈分析〉美廠下、陸廠上 華為旗艦機Mate 30系列零組件解析

9 月 19 日，華為公布搭載麒麟 990 晶片的 2019 年度旗艦手機 Mate 30 系列，其中，Mate 30 pro 5G 是全球首款搭載 5G SoC 的手機，同時支援 5G SA 及 NSA 組網。

該款手機也擁有業界最強的 5G 天線性能，機身內部結合 21 根天線，其中 5G 天線數量高達 14 根，遠超目前 6 根的市場標準。

此外，華為 Mate 30 系列還擁有 7680 fps 慢鏡頭攝影、屏下指紋、40W 快充等技術融入其中。

估且不論在失去支援 Google 的 Mate 30 系列能否大賣，但華為積極從硬體等級提升來補足「軟體」部份的缺憾。

從 Mate 30 供應鏈可以看出，5 月份美國將華為列入實體清單以來，華為美系供應鏈消失已經明顯存在，而中國供應鏈比重則較前一代 Mate20 X 5G 有所提高。

Mate20 X 5G 與 Mate 30 系列供應商比較

表: 鉅亨網彙整製表

細說 Mate 30 系列手機零組件

射頻模組

Mate 30 pro 5G 內部結合 21 根天線，支援 8 個頻段的 5G 系統，且支援雙 5G SIM 卡連接，天線數量大幅提升，其中，5G 天線數量高達 14 根，而目前市場上 5G 手機普遍只有 6 根。

同時，搭載麒麟 990 5G SoC 的 Mate 30 pro 5G 是目前業界第一款同時支援 5G SA 及 NSA 組網的 5G 手機。首度將應用處理器和基頻結合起來，使用台積電 7nm+EUV 工藝，晶片面板更小、功耗更低。

與目前市面上外掛 5G 基頻晶片的方案，5G SoC 的技術確立 5G 手機的發展方向。

而自從美國將華為列入實體清單後，華為供應鏈關鍵零組件的替代方案一直是市場關注的焦點，其中，射頻前端類比晶片被認為是短期最難以克服的核心元器件。

華為過去射頻前端由 Skyworks 和 Qorvo 提供，但 Mate 30 系列 5G 射頻前端已轉由村田製作所獨家提供，至於 4G 模組則由村田和華為海思共同供應。

射頻供應商：

5G 射頻前端：村田 (獨家供應)

4G 射頻前端：村田、海思

天線調諧開關：卓勝微、Qorvo、Skyworks、SONY

射頻晶片代工：穩懋

射頻天線：碩貝德、信維通信

攝像頭模組

Mate 30 系列的相機是該系列提升較大的部分，Mate 30 擁有和 P30 一樣的三鏡頭組合：4000 萬畫素主鏡頭、1600 萬畫素超廣角、800 萬畫素 3 倍長焦。

至於 Mate 30 Pro 則擁有四鏡頭組合：4000 萬畫素主鏡頭、4000 萬畫素超廣角、800 萬畫素 3 倍長焦，及 3D 景深鏡頭 (ToF)。

這顆 4000 萬畫素主鏡頭被認為是電影等級鏡頭，其感光面積約為 iPhone 11 pro max 的 3.8 倍，為業界前所未有的創新之作。

同時，Mate 30 系列開創性的推出 7680 fps 慢鏡頭錄影功能，之前業界最高標準只為 960 fps，期望成為 Mate 30 系列的一大賣點。

鏡頭供應商：

鏡頭模組：歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技、立景

鏡頭：大立光、 舜宇光學、關東美辰

鏡頭晶片：SONY、豪威科技

影像處理：曠世科技

濾光片：水晶光電、五方光電

面板

Mate 30 採用 6.62 英吋 OLED 螢幕，解析度 2340 × 1080，Mate 30 Pro 則採用 6.53 英吋 OLED 瀑布式螢幕，曲率達到 88 度，螢幕在左右兩側延伸至機身背部，解析度 2400 × 1176。

面板供應商：三星、LG、京東方

前後玻璃基板供應商：藍思科技、伯恩光學

電池

Mate 30 和 Mate 30 Pro 分別擁有 4200mAh、4500 mAh 的大電池，而 iPhone 11 pro max 只為 3969 mAh。

同時 iPhone 11 pro max 的裸機重量達 226g，而華為 mate 30 pro 裸機只為 198 克，反應出大容量電池並未增加其重量，更加迎合女性消費者需求。

電池供應商：欣旺達、德賽電池

快充技術

Mate 30 全系配置 40W 有線快充和 27W 無線快充，同時支援無線反向充電，反 向充電功率 7.5W。40W 有線充電支援在一小時內完成 4000mAh 的充電，目前 iphone pro max 升級後最高充電功率只為 25W。

快充設備供應商：立訊精密 (有線快充主要供應，無線快充獨家供應)、信維通信