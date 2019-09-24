南韓出口恐將面臨連續第10個月下滑

據南韓政府公布數據顯示，南韓 9 月出口年增率很可能亦將出現下滑，面臨連續第十個月的出口衰退。

根據南韓關稅廳於 9 月 23 日公布的資訊顯示，南韓本月前 20 天的出口總額為 285 億美元，較去年同期下降 21.8%。在此之前，由於半導體出口疲軟和對中國的出口疲軟，南韓出口至 8 月為止已連續九個月呈現衰退。

韓國近期出口額 (圖片: investing.com)

從 9 月 1 日到 9 月 20 日，南韓半導體出口下降了 39.8%。同期，石油產品和汽車出口分別下降了 20.4% 和 16.6%。

另一方面，船舶出口成長了 43.2%，無線通信設備出口成長了 58%，消費電子產品出口則成長了 4.1%。

依國家區分，由與中美貿易戰的影響，韓國對中國的出口下降了 29.8%，另外，對美國、日本、歐盟和越南的出口也分別下降了 20.7%、13.5%，12.9% 和 2.1%。

根據 WTO 的數據，今年第二季，韓國商品出口總額達 1385.9 億美元，年增率下降 8.6%，下降速度僅次於印尼的 9.1%。

同一期間，G20 國家中，德國、日本、芬蘭、英國和南非的商品出口分別下降了 7.1%、6.6%、5.2%、4.6% 和 4.3%。美國商品的出口額僅下降 3.1%，中國更只小幅下降 1%。

這意味著貿易戰導致的中國經濟放緩影響了高度依賴對中國出口的國家。

相反的，澳洲的商品出口成長了 10.5%，其次為阿根廷的 6.8%、墨西哥的 4.7%

土耳其的 1.2% 和加拿大的 0.2%。

目前，全球需求的下降已經損害了南韓的企業投資和雇員，使該國經濟處於自全球金融危機以來最慢的成長速度。由於中美貿易戰沒有終止的跡象，南韓與日本之間的貿易糾紛也逐漸加深，損害了亞洲關鍵供應鏈的信心。

大多數經濟學家都認為，南韓央行會在 10 月或 11 月放寬貨幣政策以支持經濟成長。央行在 7 月份將利率三年來首次降低至 1.5%，僅比歷史低點高出 25 個基點。

教保證券 (Kyobo) 駐首爾的經濟學家 Lee Young Hwa 表示：「出口下降可能會持續到今年底，這將影響南韓的經濟成長以及韓元的升值。」