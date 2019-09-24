拉加德：貿易戰是全球經濟的最大障礙

即將於 11 月 1 日就任歐洲央行 (European Central Bank) 總裁的拉加德 (Christine Lagarde) 週一 (23 日) 表示，目前貿易戰威脅是全球經濟面臨的最大障礙，關稅戰將使 2020 年全球 GDP 減少 0.8%。

拉加德週一表示，貿易戰讓全球工作、商業與投資活動減少，為全球經濟帶來一片巨大的烏雲。

拉加德表示：「是的，確實貿易戰是全球經濟的最大障礙。持續時間越長，不確定性就越大，如果您是投資者，如果您是一家企業，無論是中小型還是大型，您都無法投資只能等待。」

拉加德：貿易戰為全球經濟帶來一片巨大的烏雲。(圖片：AFP)

拉加德預測：「美中對彼此商品所加徵的關稅，將使 2020 年全球 GDP 增長減少 0.8%。」

與此同時，美國聯準會 (Fed) 鴿派官員布拉德 (James Bullard) 週一發表演說表示，美中貿易關係可能不得不陷入困境。

布拉德稱：「考慮到中國未能履行加入世界貿易組織 (WTO) 時做出的承諾，美中兩國發生貿易衝突可能是不可避免的。」

布拉德提到：「中國被允許加入世貿組織是基於一個含蓄的承諾，即他們不僅要遵守世貿組織的文字承諾，而且要遵循世貿組織的精神，並走向民主，但這兩件事都沒有發生。」