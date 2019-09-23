美股早盤 — 美服務業 PMI 遜預期 三大指數早盤低開

週一 (23 日) 華爾街對全球經濟衰退疑慮持續加大，歐元區製造業跌至逾 6 年新低，儘管美國 9 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 創 5 個月新高 (報 51.0)，但服務業 PMI 數值卻令人失望。

此外，美中貿易樂觀情緒減弱，道瓊、那指與標普 500 指數等三大指數開盤走跌，開拓重工和波音等貿易敏感股下滑。

截至台北時週一 (23 日) 晚間 10 時 35 分許：

道瓊指數下跌 11.5 點或 0.04%，暫報 26882.5 點

費半指數上漲 10.17 點或 0.69%，暫報 1573.72 點

台積電 ADR 上漲 0.42% 至每股 44.06 美元

十年期美債殖利率下滑 0.076 至殖利率 1.677%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.17% 至每桶 58.19 美元

黃金上漲 1.01% 至每盎司 1530.45 美元

美元指數上漲 0.18% 至 98.69 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股：

摩根大通將美國鋼鐵 (X-US) 股票評級至「中性」，下修目標價至每股 14 美元，主因是該公司全球需求疲軟，營利堪憂，其股價週一早盤下滑逾 1%。

德意志銀行週一與法國巴黎銀行簽署協議，將旗下的主經紀商業務轉給巴黎銀行，德銀 (DB-US) 早盤下滑逾 3.5%。

71 屆艾美獎出爐，AT&T (T-US) 旗下 HBO 囊括 34 項艾美獎，《權力的遊戲》最終季拿下劇情類最佳劇集，Netflix (NFLX-US) 榮獲 27 項大獎，亞馬遜 (AMZN-US) 則拿下 15 項大獎，三家企業週一早盤皆下滑逾 0.7%。

中國杭州市政府傳出派駐 100 名政府官員至阿里巴巴等百家私企，引發中國政府干預中企運作的擔憂，阿里巴巴 (BABA-US) 股價週一早盤跌逾 2.6%。

關鍵經濟數據：

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.0，預期 50.3，前值 50.3。

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 50.9，預期 51.5，前值 50.7。

9 月美國製造業活動創五個月新高，IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「本次調查顯示，企業仍在力抗貿易逆風和前景的不確定性。」

Chris Williamson 表示：「儘管因為強勁的新訂單增長和產出率，美國本月製造業 PMI 增速略有回升，但總體增速仍處於 2016 年以來最低。」

華爾街分析：

華爾街持續觀望美中貿易談判進展，上週五 (20 日) 中國農業代表團取消美農場參訪行程，美股主指急轉直下，創下兩週內最糟表現，週一美股三大指數開盤走低。

Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示：「雖然美中達成完整協議機會相當渺茫，但華爾街持續將希望寄託在任何可以阻止貿易戰升級的交易上。」

即將上任的歐洲央行 (European Central Bank) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週一表示，目前貿易戰威脅是全球經濟面臨的最大障礙，關稅戰將使 2020 年全球 GDP 減少 0.8%。