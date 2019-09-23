Google聲稱已實現量子霸權 超越現今的超級電腦

外電報導，谷歌 (GOOGL-US) 聲稱已實現了「量子霸權」，打造出了第一台能夠超越現今最強大的超級電腦的量子電腦。

美國國家太空總署 (NASA) 的網站上曾有一篇來自谷歌研究員的報告，但隨後遭到撤下。報告中聲稱，谷歌的量子電腦能夠在 3 分 20 秒完成一項運算，就算是如今最先進的超級電腦「高峰」 (Summi) 也要大約一萬年才能完成。

這是由 John Martinis 所領導的谷歌研究團隊達成了「量子霸權」的里程碑。該團隊認為，這是「邁向全面量子運算的里程碑」。此外，這個里程碑也有助於推動該領域的研究，預期量子機器運算力的擴張速度將會比「摩爾定律」快一倍。

這項巨大的處理能力將能夠幫助研發人員和企業開發新藥和新材料，建立更有效率的供應鏈，並增進 AI 的效率。

目前尚不清楚谷歌的量子電腦正在執行什麼任務，但顯然還無法廣泛應用。還在從事量子電腦研究的 IBM 員工 Dario Gil 表示，這項成就並不意味著量子機器將佔據主導地位。他認為，對於許多問題，傳統電腦將仍是最佳的使用工具。「實際上，量子電腦永遠不會像傳統電腦一樣具有至高無上的地位，因為它們各有千秋，兩者將會是協同工作。」Gil 說道。

市場認為，量子電腦要成為主流還有很長的路要走。眾所周知，這些機器容易出錯，因為即使是很小的溫度變化或微小的振動也會破壞量子位的微妙狀態。研究人員也正在持續研究更易於構建、管理和擴展的電腦。但是，量子電腦要能夠解決各種實際問題並廣泛應用，估計還需要很多年。