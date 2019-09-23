鷹派降息？聯準會沒有說完的事

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會利率決策會議決定降息一碼，利率點陣圖顯示今明兩年可能不再降息，週五傳出消息中方農業代表團取消參訪計畫，美國總統川普稱不急趕在選前達成協議，且希望達成完整的貿易協議，中美貿易關係不確定性再起，美股由漲轉跌，上週下跌 0.51%；

2. 歐洲數據錯綜，德國財政部週五表示，第三季德國經濟將更加疲弱，歐元區 9 月份 ZEW 調查預期由前月的 - 43.6 升至 - 22.4，德國預期由前月的 - 44.1 升至 - 38.0。

新興市場



1. 中國固定資產投資、工業生產、零售銷售年成長率等數據皆不如預期，最新的 LPR 報價較 8 月下調 5 個基點，少於市場預期，國際信評公司穆迪將香港評級由「穩定」調降至「負面」，加上週末香港示威抗議利空，中國股市下跌 1.85%；

2. 印度宣布調降企業稅，國內企業稅率將由原先的 30% 降至 22%，消息一出激勵印度股市大漲 5.8%，全週上漲 1.68%。

債券市場

1. 美國聯準會降息，且中美貿易關係再傳來不確定性，帶動美國政府債券上揚 0.60%，投資等級債券上漲 0.81%；

2. 巴西、印尼紛紛宣布降息，新興市場主權債券上漲 0.97%，當地貨幣計價新興市場債券則受到匯率貶值影響，小幅下跌 021%；全球高收益債券則維持平盤，小幅上漲 0.05%。

原物料、匯率

1. 聯準會降息幅度不如市場預期鴿派，美元升值 0.26%；

2. 雖然在週二（9/16）沙烏地阿拉伯能源部部長宣稱目前已經恢復五成產量，但市場持續擔憂沙國遭空襲後續影響，油價上週上漲 6.58%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2019/09/23（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/20）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/09/23（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/09/20） 三大市場關鍵事件及分析

1. 利率失控，聯準會擴表可能性高

美國隔夜回購利率失控，儘管聯準會已經宣佈降息且重啟回購，但若利率持續失控，聯準會可能透過量化寬鬆政策來擴張資產負債表。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/19。 2. 伊朗與沙烏地阿拉伯帳未算清，以色列也出事

以色列選舉結果出爐，右翼與左翼聯盟席次都無法過半，強調對哈瑪斯發動戰爭的「以色列是我們的家園黨」成為組閣關鍵，在沙烏地阿拉伯煉油廠遭襲擊後，中東地緣政治風險恐進一步升高。

以色列選舉結果

資料來源： BBC、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/19。

3. 巴西央行降息救經濟

巴西央行再度降息 0.5%，今年以來降息幅度來到 1%，但受到美國需求與進口下降影響，巴西出口年增率恐繼續惡化並不利經濟成長。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/9/19。 本週關鍵數據行事曆 資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/9/19。

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