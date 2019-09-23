中方代表：農業州參訪為單獨計畫 行程取消與貿易磋商無關

中美副部級經貿磋商上週結束，但中方代表團取消訪問美國農業州行程，引發猜測。中方 21 日澄清，農業州訪問與磋商內容無關，美中此次談判有建設性進展。

中國中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊 21 日在華盛頓表示，農業州的參訪是單獨訪問計畫，調整與此次經貿磋商無關。美方指出，將另行邀請安排訪問。

據媒體引述知情人士發言，指中方取消行程與美國國內原因相關。

美國貿易代表辦公室 (USTR)20 日也發表聲明，指出中美雙方談判是「有成效的，美國期待著歡迎來自中國的代表團​​，於十月進行高級別會議」。

其他知情人士透露，中國國務院副總理劉鶴計畫在 10 月的第二周訪問華盛頓，與萊特海澤 (Robert Lighthizer) 及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行高級別經貿磋商，雙方計畫在 10 月 10 日前後舉行會談。

韓浚表示，中方願意在平等和相互尊重的基礎上，進一步擴大中美農業貿易規模、深化兩國農業合作。

他強調，中美兩國同為農業大國，貿易合作前景廣闊，構建互利共贏的中美農業貿易關係，符合兩國人民的根本利益。

上週許多人猜測，中方參訪美國農業州，代表中國已經準備好簽定協議立刻購買農產品，而在行程取消之後，引發美國股市週五下挫。

美國總統川普的評論，也帶來進一步，川普稱中國為「對世界的威脅」，並排除達成「部份協議」的可能性。

韓浚表示，雙方在農業部分的會談很順利，進行了「坦誠溝通」。