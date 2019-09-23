深化雙邊經貿 南韓預計11月與印尼、菲律賓等東協國家簽署FTA

南韓青瓦臺昨 (22 日) 宣布，將於預定時間 11 月 25 至 27 日的南韓–東協特別峰會，與印尼、馬來西亞以及菲律賓簽署自由貿易協定 (FTAs)，持續深化與東協各國的雙邊經貿關係。

南韓近年來力推「新南方政策」，加強與東南亞國家在經貿、科技與國家安全各方面的合作關係。青瓦臺表示，此前已分別和東協的兩大貿易夥伴國越南、新加坡簽署雙邊自由貿易協定，接下來與印尼、馬來西亞以及菲律賓的貿易合作，將進一步完善南韓與東協各國的貿易夥伴關係。

(圖：AFP)

儘管早在 2005 年就和東協建立自貿協定，考慮到近來東協各國經濟增長快速，青瓦臺依舊積極深化與東協各國的經貿關係。根據韓媒《Busines Korea》引用數據，目前南韓與東協各國的貿易佔比中，印尼、馬來西亞和菲律賓分別佔 80.1%、83.5%，以及 76.5%。

除了美中貿易戰外，不斷激化的日韓貿易紛爭，促使南韓積極與東協國家建立密切合作關係，以減少對大型市場的依賴，並作為拉抬疲軟經濟的成長動能。

南韓在 2005 年與東協簽署自由貿易協定，隨後分別於 2006 年和 2007 年簽署 FTA 商品協定和 FTA 服務協定，並在 2009 年簽訂 FTA 投資協定。