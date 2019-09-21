〈鉅亨看世界〉台灣珍珠粉圓大賺外匯

由於珍珠粉圓飲品大受日本年輕人的歡迎，今年 1 至 7 月日本的珍珠粉圓進口量，較去年同期暴增 4.5 倍來到 6300 公噸，已大幅超越日本 2018 全年進口量的 3000 公噸。身為珍珠奶茶之母的台灣，在出口到日本的珍珠粉圓數量上，更出現了急速增加，於 2018 年時超越原本的榜首泰國，在日本封王。

根據日本的貿易統計，2019 年 1 至 7 月的珍珠粉圓與珍珠粉圓替代品進口量達到 6270 公噸。進口額年增 5.8 倍，達 21 億日圓。過去 2018 全年進口為 2928 公噸，金額 8.6 億日圓；與 2017 年相比，進口量增 1.4 倍，進口額增 1.8 倍，紛紛創下歷史新高。在熱潮持續下，連續 2 年出現增長。

台灣在 2018 年正式超越泰國，成為日本最大的珍珠粉圓供應國。日本在今年 1 至 7 月，共從台灣進口了 5435 公噸的珍珠粉圓，較去年同期增加 8.9 倍，也贏得日本 87% 的市占。

由於台灣的「春水堂」與「貢茶」等店家，在日本擁有多家分店，也因此帶動了大量台灣產珍珠粉圓進口至日本市場。

另外，購買珍珠粉圓在家製作珍珠飲品與甜點的日本民眾增加，也是進口量上揚的主因之一。若查看日本知名烹飪網站及手機 APP「Cookpad」的搜尋分析，可得知 8 月珍珠粉圓的搜尋頻率是去年同期的 6.6 倍。業者表示，特別是批發商所販售的冷凍珍珠粉圓有所增加，在相關的搜尋量出現明顯成長。

非洲奈及利亞的樹薯 (圖片：AFP)

由於台灣的樹薯產量並不高，大多使用泰國和越南進口的樹薯粉來製作珍珠粉圓，於加工後出口到國外。雖然在非洲奈及利亞與剛果共合國的樹薯產量較多，但是主要供應自國消費。可應付出口市場的國家，則以泰國為主。

泰國在 2017 年時，由於樹薯產量減少造成價格上揚，樹薯粉的 FOB 價格也跟著水漲船高。2018 年 5 月創下 7 年來的價格新高，來到 1 公噸 550 美元。而近來價格約為 1 公噸 450 美元左右，價格依舊維持高檔。

有貿易商表示，其實珍珠粉圓飲品熱潮並沒有對樹薯價格造成影響。樹薯除了可以作成珍珠粉圓的原料外，還可製成燃料乙醇與家畜飼料，也可用來提升冷凍烏龍麵的滑溜口感、維持嚼勁，或用來增加果醬的黏稠度。

製作成飲料用的珍珠粉圓，也只是樹薯的眾多應用方式之一。