大家在網路上購物，或是選擇飯店及餐廳時，是否都已習慣先查看有幾顆星的評分，還有網友們的留言呢?

其實現在日本的打工族，也都流行在開始打工前先看看職場的「分數」，再選擇要進入哪家公司工作。而這樣的作法，已逐漸成為日本現代社會的常識。

相信大家過去在學生時代打工時，多少都有發生過進入打工的環境後，才發現老闆很黑心，或同事混水摸魚嚴重、工作全部落到自己身上等，遭遇種種的「奇人異事」。

目前就有日本業者「Taimee」推出了同名手機 APP，為找人的業主，還有找工作的打工族們，提供了一個媒介管道。讓工作的時間、內容、環境等更加透明，想要應徵工作的人，還可事先在 APP 上頭看到過去打工者對公司及工作內容的評價等。

〈鉅亨看世界〉打工配對全靠它！(示意圖) (圖片：AFP)

特別的是，使用這項服務不需經過面試關卡，只要企業方面，還有想要這份工作的人，雙方條件吻合，就算「配對成功」。

就有 Taimee 的用戶表示，在找工作之前會先看看企業的評分，如果分數過低當然直接刷掉。還有就算企業的分數很高，但若發現下頭的評價還有留言當中，有自己在乎的點，也自然不會應徵。

而透過這樣的服務，可以快速的幫助求職者找到理想的職場。而未來離開該職場後，也可為自己服務過的公司評分並寫下意見，就可幫助其他找工作的人作為求職時的參考。