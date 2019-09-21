〈鉅亨看世界〉歐洲的電動滑板車革命

年輕人或許買不了一輛賓士 (Mercedes-Benz) 汽車，但他們更有可能先買一輛賓士電動滑板車。

在各家車廠都忙著進入兩輪電動滑板車之際，賓士的動作算是慢的，不過在今年 9 月的 2019 年法蘭克福車展上，賓士加入了這個陣營，與電動滑板製造商 Mirco 合作，預計在 2020 年正式開賣掛名賓士品牌的電動滑板車，並且成為公司 EQ 電動車家族的一部分。

賓士在這輛新產品的發布上，對許多相關細節依然保密，包括它的最高速度及相關規格。目前已知可能在德國販售，但價格上也未提供細節。

賓士發布電動滑板車

在此之前，BMW 同樣與 Mirco 合作推電動滑板車。而根據 BMW 在 5 月所公布的訊息，其成人電動滑板車售價為 800 歐元 (約新台幣 27400 元)，最高時速為 12 英哩 / 小時，行駛里程為 7.5 英哩，它可以折疊，重量不到 20 磅，充電時間為 2 小時。

各大車廠爭相進軍，說明了電動滑板車市場的熱烈程度，甚至一些觀察人士形容，歐洲正在發生電動滑板車革命。

中短距離的新選擇

許多城市正熱切地將它們帶入了公共交通基礎設施之中，或作為汽車的潛在替代品，特別是德國。今年 6 月，德國正式開放電動滑板車上路，讓它們成為人們在中短距離移動，又不會傷害環境的選擇。

過去 1 年左右時間，可出租的電動滑板車已經湧入巴黎、布魯塞爾和馬德里等歐洲城市，而柏林也有約 5000 輛可供租用，未來還會更多。

目前電動滑板車主要為租用 (圖片: AFP)

德國已有相當完善的交通網，包括 U-Bahn(地鐵)、S-Bahn(火車)、路面電車和公車，而且只需一張票。但《Mashable》資深編輯 Stan Schroeder 認為，如果要在 2-3 英哩的距離中移動，電動滑板車仍是最好的選擇。

他表示，雖然自行車也做得到，尤其是電動自行車，但是兩者仍有著微妙的差別。電動滑板車幾乎不需要能量消耗，這意味著使用不會出汗，非常適合商務旅行。有些人總是喜歡自行車或電動自行車，但這主要還是偏好問題。

為了讓電動滑板車能成為交通家族的一員，德國做出了許多規定，包括車輛必須在必須在自行車道上使用— 如果沒有這個車道，用戶必須避開行人，在路上行駛。並且使用者在 14 歲以上，車速限制為每小時 20 公里。

事故帶來反對聲浪

但是，在開放使用後的一段期間，電動滑板車的事故不斷，帶來了許多反對聲浪。

德國健康保險醫師協會 (KBV) 主管 Andreas Gassen 就主張，應該完全禁止電動滑板車上路，從醫學的角度來看，它們太危險了。它們帶來了許多傷害，包括手臂和腿部骨折、頭部受傷甚至死亡。

(圖: AFP)

德國法規並未規定騎車電動滑板車要戴安全帽。Gassen 說，無論這些車在那裡，都造成更多受傷的人。

德國保險協會 (GdV) 事故研究員 Siegfried Brockmann 則認為，這類說法毫無依據。當引入新的交通方式時會發生事故，例如騎乘自行車，也出現嚴重事故，但沒有人想要禁史他們。

Gassen 表示，要維護安全，需要更嚴格的控制和更高的罰款，像是在人行道並肩騎乘或是酒駕的問題。

許多民眾不樂見滑板車出沒

許多柏林人也不喜歡見到滑板車在街頭亂竄，他們甚至會破壞停在路旁的電動滑板車，或是燒毀 QR code，使它們無法租用。

部分旅客也不樂見人們肆無忌憚地駕駛電動滑板車，或把滑板車亂停，也帶來身障人士的不便。例如，一個視障人士協會最近就抗議電動滑板車，認為此一交通工具讓他們的生活變得更加悲慘。

隨著電動滑板車上路，一連串事故發生，更多人呼籲嚴管電動滑板車。不過德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，目前的法令已經足夠，所有道路使用者的安全均有保障，應維持人們在道路上的交通自由。