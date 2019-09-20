WSJ：被指涉嫌非法運送彈藥 聯邦快遞機師在中國廣州遭扣留

聯邦快遞因華為事件在中國「爆紅」，由於其不斷地給中國「製造麻煩」，導致中國當局經常性的「關心」聯邦快遞。

根據《華爾街日報》引述知情人士消息，一名聯邦快遞 (FedEx) 的機師 Todd A. Hohn 於 12 日在廣州遭到中國扣留，當局懷疑他非法運送彈藥，並展開刑事調查。

遭到拘捕的前美國空軍 FedEx 機師 (圖片: WSJ)

知情人士表示，Hohn 曾為前美國空軍飛行員，軍階到上校，據傳 Hohn 在 9 月 12 日時遭到中國安全官員拘留時，Hohn 才剛完成多趟在廣州的航運送貨，他在搭乘國泰港龍回到香港的住家期間，由於當局在其托運行李中，發現低壓仿真空氣槍的非金屬空氣槍子彈，遭到逮捕。

在目前美中貿易談判前夕這樣的緊張局勢，美國聯邦快遞卻在中國遭到懷疑調查。這也已經不是第一起聯邦快遞遭中國調查的案例，5 月時，當時聯邦快遞因為錯誤轉寄華為包裹至美國，而捲入了這場貿易戰糾紛，6 月中國更指控聯邦快遞扣留 100 多件華為的包裹。

FedEx 在美中貿易戰之際屢屢出包 (圖片: WSJ)

《華爾街日報》指出，機師被查到的空氣槍，酷似 BB 槍彈，有時會被零售業者當作為玩具出售，這類空氣槍沒有強烈殺傷力。

不過中國近期因為香港抗爭的活動，加強了出入香港內地的槍械搜查法規，當局對此類槍枝規定嚴格，對於持有任何「槍形物」都有可能遭到逮捕，甚至面臨 3-10 年徒刑。

據知情人士透露，Hohn 於 12 日被中國安全官員拘留後，先輩護送預先安排的行政休息室，在他們的一個設施中與他面談，並保留了他的護照、手機和其他通訊設備，Hohn 並被告知在調查完成前不得離開中國。