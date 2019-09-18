〈財報〉貿易戰受害 聯邦快遞下調全年財測 盤後大跌逾9%

美國聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 禍不單行，在失去大客戶亞馬遜 (AMZN-US) 之後，最新公布的財報表現同樣不妙，第 1 財季獲利、營收均不及預期，並下調全年財報指引，造成股價在週二 (17 日) 盤後大跌逾 9%。

聯邦快遞股價江波圖 圖片：Google

財報重要數字

至 8 月 31 日為止的第 1 財季，聯邦快遞經調整後的每股純益 (EPS) 為 3.05 美元，不及市場預期 3.15 美元；

季營收 170.5 億美元，比去年同期下滑 12%，市場預期 170.6 億美元；

調低 2020 財年的全年指引，稀釋後 EPS 下調至 10-12 美元。

貿易戰加大公司營運挑戰

聯邦快遞總裁兼執行長 Frederick W. Smith 表示，公司業績受到不斷加劇的貿易緊張局勢，以及全球經濟環境轉壞的負面影響，也使得他們不得不下調全年指引。公司在新聞稿中也表示，修訂前景也反映出地面運輸成本增加，及失去大客戶的業務損失。

8 月 7 日，聯邦快遞表示，與美國電商巨頭亞馬遜的合約到 8 月底期滿後，將不再續約，雙方在美國境內的陸運合作結束。

Smith 表示，僅管前景艱難，聯邦快遞仍將利用未來的成長機會，整合已收購的 TNT Express，提升陸運能力，並使 FedEx Express 機隊和營運現代化。

在美中貿易衝突加劇的背景下，不但影響聯邦快遞在全球的運輸業務，在中國市場的多次事件，更讓外界擔憂這家公司可能被中國列入「不可靠實體清單」中，打擊其業務在中國的拓展。

聯邦快遞先是在 5 月將華為產品包裏「誤寄」回美國，又發生錯誤的拒收事件，今年 8 月，更因違法承運槍枝而被福州警方立案調查，目前亦尚未結案。