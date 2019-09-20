別急著更新iOS 13！試用者嫌Bug一堆 不妨再等4天直上iOS 13.1

蘋果 (AAPL-US) 週四公布 iPhone 大規模軟體更新，即 iOS 13，也是週五將上架的新款 iPhone 搭載的作業軟體。

基本上，蘋果沒有做太多改變，使用者不必擔心又要熟悉新操作方式。蘋果反而是在用戶熟悉的內容上增添新功能，例如夜覽模式 (可自行開關或設定夜間自動啟動排程)，或者新照片 app，提供全新瀏覽和編輯照片的方式。

蘋果的遊戲服務 Apple Arcade 同步推出，每月 5 美元的高級遊戲服務費用可讓用戶無限制進入大型獨家遊戲庫。iOS 13 也支援藍牙 Xbox One 和 PS4 主機，例如可串流 PS4 的遊戲至 iPhone 上，或用 Xbox One 控制器在 iPhone 上玩 Apple Store 下載的遊戲。

新登入方式「使用 Apple 登入」也是 iOS 13 的新功能，可用新的私密方式點一下來登入 App 或網站，類似用臉書或谷歌帳戶直接登錄的方式，但使用 Apple 登入的話，app 開發商取得的是用戶的隨機 email 地址，因此，如果你不願意的話，開發商就拿不到你的真實資料。

提到資安方面，如果用戶的 app 正在使用其位置或藍芽時，iPhone 就會發出警告，以及該 app 如此使用的頻率高低、用戶是否持續開放權限給該 app。

蘋果地圖也完全重新設計，但即使如此也尚未納入全美地圖，且將隨時間推移而推出。

iOS 13 中還有更多功能，例如 Siri 能夠閱讀文字簡訊到 AirPod 上、新 Memoji、內建 swipe 鍵盤。但即使如此，用戶或許寧可多等幾天，因為 9 月 24 日蘋果就會推出 iOS 13.1，修正 iOS 13 的漏洞並增加更多功能。

這回新作業軟體修發布的時間表較往日提前許多，過去 2 年，在蘋果 9 月隨著新款 iPhone 發布大型軟體更新後，大約過一個月才會推出「1」版本，這回事因為早在 iOS 13 發布前，已有早期採用者和開發商在測試試用版一段時間後發現 iOS 13 不少漏洞，蘋果開發商 Steve Troughton-Smith 本週稍早在推特上批評 iOS 13 是「超級混亂版，而且是 iOS 8 以來沒看過那麼糟糕的東西。」

蘋果證實，使用者可以等到 9 月 24 日一併更新至 iOS 13.1。